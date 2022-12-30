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豬瘟拔針！已16年無確診　元旦起豬「兩階段」停打疫苗

▲農委會今（30）日宣布，台灣從95年起就再也沒有豬瘟確診病例，因此推動豬瘟拔針。（圖／記者許若茵攝，2022.12.30）
▲農委會今（30）日宣布，台灣從95年起就再也沒有豬瘟確診病例，因此推動豬瘟拔針。（圖／記者許若茵攝，2022.12.30）

記者許若茵／台北報導

農委會今（30）日宣布，台灣從95年起就再也沒有豬瘟確診病例，因此推動豬瘟拔針，將自明（112）年1月1日起，分兩階段停打豬瘟疫苗，期望有效減少豬隻飼養成本，提升國際競爭力。

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防檢局局長杜文珍指出，台灣自日據時代便有豬瘟病例紀錄，民國37年豬瘟發生率高達81.3%，民國47年開發乾燥兔化豬瘟疫苗( LPC 株 )，供為全面實施豬瘟預防注射，得以有效控制豬瘟，至54年豬瘟發生率降至0.02%以下，本土從95年至今，都無豬瘟確診案例。

杜文珍說明，為達成撲滅豬瘟最終目標，農委會規劃三階段作業，第一階段落實全面疫苗注射、環境風險監控及產業溝通，實施時間為110、111年，第二階段持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段，實施時間為112年至113年6月，第三階段則預計自113年6月起，要向世界動物衛生組織（WOAH）提出「豬瘟非疫區」申請。

杜文珍提到，自110年起防檢局啟動各項監測機制，包含階段性停打豬瘟疫苗試驗、哨兵豬試驗、屠宰場淘汰種豬、化製場斃死豬隻、野豬及棄置死豬等、屠宰衛生檢查等，均未發現或檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播風險極低。

杜文珍進一步表示，112年停止施打豬瘟疫苗措施，將分二期方式實施，第一期是112年1月1日起至6月30日，台灣本島、澎湖地區、馬祖地區及金門地區實施出生豬隻及肉豬停止施打豬瘟疫苗，以作為112年7月1日全國停止施打豬瘟疫苗的風險評估重要科學依據，若運行順利，第二期自112年7月起，包含種豬等全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

農委會主委陳吉仲強調，撲滅豬瘟停打疫苗除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，也可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用的損失，有效減少豬隻飼養成本，將提高我國豬隻及豬肉產品國際競爭力，因此第一階段將先從肉豬停打疫苗，避免豬瘟反撲影響養豬產業，確認無虞後，第二階段才對種豬停打疫苗。

陳吉仲呼籲，請養豬業者齊心配合112年1月1日起肉豬停打豬瘟疫苗措施，明年起豬瘟疫苗防檢局將全面列管，請豬農切勿私下囤積疫苗或對肉豬注射豬瘟疫苗，若有違規者可開罰3至15萬元，同時也要加強場內生物安全工作，若各項監測數據未發現豬瘟野外病毒活動跡象，將於112年7月1日起，進入豬隻全面停打豬瘟疫苗階段，達成撲滅豬瘟最終目標。

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