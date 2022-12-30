宋逸民教會「禁玩寶可夢」她傻眼！資深教友：撒旦的誘惑
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爭議不斷，在女星小甜甜（張可昀）退出後，扯出一連串暗黑內幕，愈來愈多藝人、名人出面指控教會行為失當，風波持續延燒。對此，女星「白白」白馨儒日前上節目爆料，有資深教友認為「玩寶可夢是撒旦的誘惑，寶可夢都是撒旦、不好的惡靈。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
白白昨（29）日在臉書發文，表示：「所謂的順服，不是隨摳隨到！一封訊息、一通電話就要立馬到指定地點，若不到就是不愛主。」但她認為順服不是情緒勒索，如果臨時有事會晚點到的話，某資深藝人教友就會說：「那主給你的恩典也會晚點到。」且有些資深藝人的嘴臉，讓她感到相當受傷。
白白日前上節目《震震有詞》透露，當初會進教會是因為前男友，她當時也感受到「聖靈充滿」，聽詩歌、見證者分享時也很感動，「戳到我內心的某一塊，然後就會哭。」不過後來與教會卻發生愈來愈多衝突，像是因為她喜歡玩手遊「寶可夢」，但資深教友卻制止她玩，還說：「這個是撒旦的誘惑，跳出來這些寶可夢都是撒旦跟一些不好的惡靈。」讓她很無言：「只是個遊戲」。
主持人謝震武就問她：「妳當下有爭論嗎？妳有去講說它就只是一個遊戲，有這麼嚴重嗎？」白白也回應：「表面上不敢，因為覺得就是資深教友說了算。我們在教會裡面必須要很順服跟服從，妳不可以不乖，妳就是要乖乖的。」此外，她也補充，像是哈利波特因為涉及到魔法、巫師，所以一樣不能看，連做瑜珈的音樂也不能，「因為有些音樂它後面會嗡嗡嗡」，資深教友同樣會說：「這是撒旦的一些作祟」。（編輯：郭佩蓉）