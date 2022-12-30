元旦連假雨彈狂轟！1圖秒懂新年曙光能見度：3地區恐無望
近日受東北季風襲台影響，全台各地都有零星降雨情形出現，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭東北部地區水氣旺盛情形最為明顯。今（30）日氣象局召開記者會說明元旦連假天氣，提供1張圖曝光未來4天水氣狀況，根據雷達顯示圖可發現，一直到1/2水氣明顯籠罩在宜蘭花蓮、北台灣地區，氣象局也進一步說明，桃園以北、離島、東半部3大地區「要看見曙光機率低」。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員王君賢指出，由於東北季風影響，預估水氣旺盛情形要到1/5才有望減弱，在這之前北台灣、東半部地區就雷達顯示圖來看，水氣還是「多到發紅」，雙北山區、宜蘭花蓮等都有局部大雨情形發生。
既然雨彈籠台狂轟，新年曙光還有機會看得到嗎？王君賢說明，桃園以北、離島地區、東半部地區因雲量、水氣旺盛，民眾看見曙光的機率偏低；至於中南部的旅客還是有機會看到，不過王君賢沒把話說死：「還是得碰碰運氣。」
事實上，氣象局日前才公布2023年最早日出時間，台灣東部景點的日出時間大約落在2023/1/1早上6點35分至6點39分，屏東恆春的龍坑將迎接2023年最早日出，時間為早上6點35分06秒，領先第二名的台東三仙台足足有27秒；外島最早日出則是在蘭嶼的6點32分37秒。而曙光則普遍落在6點11分至6點14分，其中台東、屏東和花蓮部分景點都有6點11分的最早曙光。