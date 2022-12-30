雅速達工安意外非首次 市府：2年前機械倒塌致員工半癱
台中市豐原區雅速達股份有限公司昨晚發生火警事故，造成4死2傷，消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花引燃油漆溶劑揮發氣體，造成火災。勞工局表示，該公司2020年曾發生黃姓勞工因整形機倒塌遭壓傷的職業災害，造成該勞工下半身癱瘓，被處3萬元罰鍰。昨晚員工是否有超時狀況，勞工局仍需進一步了解，如有違法將依法處分。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府今（30）表示，死傷者皆為男性包括4名不幸罹難者（邱男45歲、賴男41歲、張男32歲、黃男29歲），及重傷黃男（46歲）、輕傷張男（29歲）。黃男和張男都是苗栗人，重傷的黃男是單親爸爸，兩名子女就讀國小、死者張男的孩子年僅一歲。此外，死者邱姓廠長的子女已成年、其他人未婚無子女。市府表示，將持續提供家屬協助。
雅速達公司位於豐原區三豐路，昨起火點是新承租的鐵皮廠房。該公司生產大型負壓排風扇、工業變頻水冷扇、強力送風機及輕鋼架循環扇等專業通風降溫設備，銷售對象包括工廠、園藝溫室、農業畜牧等營業場所。經消防局火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災，正全力調查中。都發局說明，今（30）日已依規開立違建認定通知書，並通知違建人14日內拆除，該違建因火災事故已危害公共安全，若期限內未自行拆除，待消防局火災鑑定完成後，都發局將依規強制拆除。
勞工局指出除了昨晚火警，2020年該公司一名黃姓勞工，以推拉方式從事整形機搬運作業時，遭整形機倒塌壓傷致下半身癱瘓，勞動檢查處實施職業災害檢查，發現該公司未依規定提供防止物料移動的適當設備，違反《職業安全衛生法》處3萬元罰鍰。另昨晚員工是否有超時狀況，勞工局仍需進一步了解，如有違法將依法處分。