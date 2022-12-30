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疫情再升溫北市衛生局長仍懸缺　蔣萬安：人事確定會報告

▲台北市長蔣萬安30日在聯合醫院總院長璩大成（左）的陪同下，前往和平院區致贈紅包慰問。圖右為和平院區院長許家禎。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.30）
▲台北市長蔣萬安30日在聯合醫院總院長璩大成（左）的陪同下，前往和平院區致贈紅包慰問。圖右為和平院區院長許家禎。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.30）

記者丁上程／台北報導

因應全台疫情再度升溫，台北市長蔣萬安今（30）日上午前往聯合醫院和平院區進行視察。不過負責北市防疫事務相關的衛生局長，至今仍舊懸缺由副局長代理，引發各界討論。而針對衛生局長人選，蔣萬安今日上午受訪時僅低調表示，相關人士會盡速來確定，確定之後會跟外界做報告。

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蔣萬安今日在接受媒體訪問時，表示針對疫情升溫、確診數攀升的狀況他非常關注，因此今日來視察聯合醫院，也是希望聽取相關的簡報，以及接下來的防疫相關措施，並確保醫療資源、人力以及整體醫療量能是充足的。

蔣萬安強調，下週會召開跨局處的防疫應變會議，進行北市防疫相關措施的討論，讓市民能夠放心，「同時我也提醒市民朋友，也就是我們目前的疫苗庫存量是充足的，而且會持續提供接種疫苗的服務，所以只要有需要的朋友都可以上網預約，來確保提高自身的保護力，防範新的變異株。」

至於針對懸缺至今的衛生局長人選，蔣萬安則強調，相關人士都會盡速確定，確定之後才會跟大家進行報告。現場記者則追問，是否有可能讓代理局長的現任副局長陳正誠升任局長？以及北市聯合醫院總院長由現任院長璩大成留任？對此蔣萬安並未正面回應，僅表示相關人事案確定，都會第一時間跟大家報告。

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