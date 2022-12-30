球王比利結腸癌逝！　大腸癌蟬聯十大癌症15年榜首

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癌症時鐘又加快 大腸癌多達1萬6829人衛生福利部國民健康署公布民國109年癌症登記報告，新發生癌症人數為12萬1979人，較108年增加725人；109年全癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同。平均每4分19秒就有1人罹癌，比108年快轉1秒。
十大癌症確診人數（男女合計），大腸癌連續15年居冠，確診人數多達1萬6829人，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤。
便血、體重變輕、腹痛 有症狀恐為中晚期中華民國大腸直腸外科醫學會提醒，疫情期間如果曾經有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、重量減輕、貧血、經常性腹瀉或便秘、大便變細小、可觸摸到腫塊等8大症狀，中晚期的機率很高，千萬不要猶豫立刻前往醫院檢查，即便確診晚期大腸直腸癌，能以手術治療都能有很高的治癒率。
大腸癌高風險族群包括50歲以上、有腸道病史、大腸癌家族病史者、曾經發現大腸息肉、曾經潰瘍型大腸發炎等。楊純豪說明，醫學上的直系親屬定義與法律不同，父母乃至兄弟姊妹都算，故若有家人確診大腸癌或有相關症狀，務必及早就醫檢查。他表示自己的父親就是大腸癌患者，因此自己也都會做大便潛血檢查與大腸鏡檢查。
多久要篩一次大腸鏡？ 高風險族群看過來國健署提供50至74歲民眾，每2年1次「糞便潛血檢查」，檢體採集容易，檢查前不須飲食控制。篩檢正常者（陰性），維持每2年定期做糞便潛血檢查，以確保健康；篩檢異常者（陽性），應盡速至醫院進一步接受「大腸鏡檢查」。根據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人罹患大腸癌，約有4成為一期患者。
一般民眾：
50歲後每2年一次糞便潛血檢查，陽性者建議應進行大腸鏡檢查。
具大腸癌家族史：
40歲後每5年接受大腸鏡檢查
遺傳性非息肉性大腸癌患者之民眾：
建議20至25歲起，每2年接受一次大腸鏡檢查
臨床診斷疑似或經基因檢查確診為腺瘤性息肉症候群之患者：
建議10至12歲起每年接受大腸鏡檢查。
日常預防＋勇敢就醫 晚期也能延長存活期楊純豪呼籲民眾平時多攝取高纖蔬果，少吃動物性脂肪、紅肉，保持均衡飲食、規律作息、定期篩檢，可有效預防大腸癌。當身體出現疑似症狀時，應立刻安排檢查，即使確診，勇敢就醫也能有良好的治療成果。
大腸直腸癌治療方式不斷進步，目前治療方式包括手術切除、放射線治療、標靶治療、化療、免疫治療等。
楊純豪表示，大腸鏡檢查能有效發現大腸直腸癌，早期發現可延長病患存活期。大腸檢查結果有4成為第一期病患，在手術治療下，治癒率能夠有95%以上；前三期治癒率平均能達7成左右；即便確診晚期大腸直腸癌甚至腫瘤轉移，在多專科團隊與多線治療並行下，藉著化療配合標靶藥物並切除腫瘤，仍然有機會能治癒、延長存活期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56375
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