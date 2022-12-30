雲豹能源有望成能源股新星！創光電、養殖業雙贏局面

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儲能將是112年營運重點項目，除了正進行位於宜蘭裝置量200MW之儲能案場建置，雲豹能源轉投資之恩富資本與子公司台普威能源，奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案也預計完工。雲豹能源在提供儲能調頻服務之後，也將發展具備調頻及電能轉移功能的E-dReg以及光儲、風儲等。同時，該公司持續蒐集各案場運轉數據以及台灣電力環境數據，未來計畫導入人工智能、大數據等資訊科技進行分析運算，以利雲豹能源所持有之儲能案場皆能保持高效應用及報酬最佳化。
售電業務更是炙手可熱，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電自110年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約售電用戶超過20間，售電簽約年限不乏有2年、5年、10年甚至20年，轉供總度數超過8億度綠電，目前簽約合作簽約供電之案場亦超過30個累計超過100MW。
尤其，雲豹能源本身擁有光電、風電、儲能，甚至持續開發其他再生能源，協力其他發電業者，目標成為民間小台電，為綠電需求者提供優質穩定的供電品質，及更合理的電價。在離岸風電開發方面，由雲豹能源所加入的「離岸風電台灣隊」投資之海盛（Formosa 4）獲得第三階段區塊開發入場券，未來，雲豹能源將協助團隊與政府溝通，讓國產化得以順利執行。
雲豹能源累計111年前11月營收51.85億元，年增895.65%。市場預估，112年太陽能案場穩定發展，加上儲能案場開花結果，以及子公司煒盛環科(股)公司所承攬之政府汙水處理標案等相關工程收入陸續挹注，營運動能強進，整體獲利表現將續升溫。