特企／新年祈福安太歲　桃園護國宮太子廟點燈補帖看這裡

雲豹能源有望成能源股新星！創光電、養殖業雙贏局面

▲雲豹能源子公司台普威能源之儲能案場陸續建置。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源子公司台普威能源之儲能案場陸續建置。（圖／品牌提供）

本報訊

日前台灣證券交易所召開董事會，決議通過雲豹能源（6869）申請創新板上市一案，雲豹能源在一年之內從興櫃成功轉創新板，預計112年第一季上市，將可望成為能源股新星。而在太陽能業務方面，台南北門漁電共生案場裝置量為128MW，於12月完成併網108MW，尚未併網的部分將在112年第二季前完成，目前為全台已完工併網之最大漁電共生場域。

我是廣告 請繼續往下閱讀
展望112年，此漁電共生案場將為公司帶來穩定及長期的維運收入；另外，雲豹能源也聘請養魚顧問來輔導養殖戶，引進水產養殖科技、整合科技與職人專業技術、提供智慧養殖營運模式以確保漁獲產量，將在國內大型室外漁電共生案場樹立示範標竿，且有利未來將此套科技養殖營運模式複製在其他漁電共生案場，更鼓勵年輕人回鄉就業，就算不是水產養殖相關系畢業，也能投入漁業養殖，帶動地方創生，創造光電產業、養殖業雙贏局面。

▲（圖／品牌提供）
▲雲豹能源本身擁有光電、風電、儲能，甚至持續開發其他再生能源，協力其他發電業者，目標成為民間小台電，為綠電需求者提供優質穩定的供電品質，及更合理的電價。（圖／品牌提供）
儲能將是112年營運重點項目，除了正進行位於宜蘭裝置量200MW之儲能案場建置，雲豹能源轉投資之恩富資本與子公司台普威能源，奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案也預計完工。雲豹能源在提供儲能調頻服務之後，也將發展具備調頻及電能轉移功能的E-dReg以及光儲、風儲等。同時，該公司持續蒐集各案場運轉數據以及台灣電力環境數據，未來計畫導入人工智能、大數據等資訊科技進行分析運算，以利雲豹能源所持有之儲能案場皆能保持高效應用及報酬最佳化。

售電業務更是炙手可熱，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電自110年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約售電用戶超過20間，售電簽約年限不乏有2年、5年、10年甚至20年，轉供總度數超過8億度綠電，目前簽約合作簽約供電之案場亦超過30個累計超過100MW。

尤其，雲豹能源本身擁有光電、風電、儲能，甚至持續開發其他再生能源，協力其他發電業者，目標成為民間小台電，為綠電需求者提供優質穩定的供電品質，及更合理的電價。在離岸風電開發方面，由雲豹能源所加入的「離岸風電台灣隊」投資之海盛（Formosa 4）獲得第三階段區塊開發入場券，未來，雲豹能源將協助團隊與政府溝通，讓國產化得以順利執行。

雲豹能源累計111年前11月營收51.85億元，年增895.65%。市場預估，112年太陽能案場穩定發展，加上儲能案場開花結果，以及子公司煒盛環科(股)公司所承攬之政府汙水處理標案等相關工程收入陸續挹注，營運動能強進，整體獲利表現將續升溫。

▲路園變電所儲能系統施工過程，工程人員正在進行電池櫃安裝。（圖／品牌提供）
▲路園變電所儲能系統施工過程，工程人員正在進行電池櫃安裝。（圖／品牌提供）

義大利總理梅洛尼年終記者會　談疫情能源世博會

通膨、罷工與能源危機！法國失意跨年味淡

談淨零12大戰略 洪申翰：碳定價機制、前瞻能源是關鍵

俄無情猛轟烏能源設施　自家民眾也飽受無電所苦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀