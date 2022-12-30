美國考慮採集、檢測飛機廢水！路透：積極追蹤可疑新變種

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明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍爾姆博士（Michael Osterholm）認為，到目前為止，抵達後強制檢測、登機前的陰性證明，還未能顯著遏制新冠傳播，但從政治角度來看又似乎是不可少的，否則就會被指責沒有採取足夠措施來保護國民。
換言之，單單只有上述要求的話，樣本數量可能還不夠。基因組學專家托波爾博士（Eric Topol）亦指出，有鑑於中國缺乏數據透明度，也非常不願意分享自身的基因序列資料，所以更好的方法是直接檢測航空公司飛機上的廢水，這樣可以更清楚了解病毒的變異情況。
美國CDC發言人諾德倫德（Kristen Nordlund）在電子郵件中表示，採樣飛機廢水確實是CDC正在考慮的選項之一，在中國突然取消嚴格的新冠封鎖和檢測政策後，CDC正在努力應對中國缺乏資訊透明度的問題。
在這之前，美國和法國的研究人員都曾於7月發布研究報告，宣稱登機前的採檢，並不能真的保證其他國家免於新變種威脅。舉例來說，2021年12月從衣索比亞飛往法國的2架商用飛機，就有在廢水中檢測到Omicron變異株，儘管乘客在登機前都有被要求接受病毒測試；美國聖地亞哥的社區廢水樣本中，也是先檢測到變異株的存在長達14天，然後才開始出現在鼻拭子等檢測上。
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