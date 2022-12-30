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跨年叫外送小心管制！停止送餐時段曝　加碼最高折499元

▲跨年夜外送平台為了配合活動管制，部分區域將停止外送，同時加碼推出跨年優惠碼，最高可以省下499元。（圖／台北101提供）
▲跨年夜外送平台為了配合活動管制，部分區域將停止外送，同時加碼推出跨年優惠碼，最高可以省下499元。（圖／台北101提供）

記者周淑萍/綜合報導

迎接跨年夜，決定要在家躺平溫暖跨年的人，如果要點外送，兩大外送平台foodpanda 和Uber Eats配合各地的跨年活動，有部分特定區域有交管會停止外送服務。此外，同步祭出加碼跨年優惠碼，但要特別提醒，12/31跨年夜當天店家和外送騎士的接單量會較大，建議提早一小時訂餐比較有保障。

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foodpanda 於跨年期間加碼優惠：
即日起至 12 月 31 日，訂購美食外送滿 249 元輸入優惠碼【熊愛趴】享 79 折優惠，最高可折 70 元，每人可用 2 次。

即日起至 12 月 31 日，訂購生鮮雜貨滿 2,023 元輸入優惠碼【熊愛跨年】現折 499 元，每人可用 1 次。

2023 年 1 月 1 日起至 1 月 2 日，外帶自取消費滿 249 元輸入優惠碼【元旦外帶】現折 25 元，每人可用 3 次

foodpanda管制時間
foodpanda配合台北市與高雄市跨年晚會，提前一小時暫停交管範圍內的外送服務，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍，台北：12/31 (六) 16:00～1/1(日) 6:00；高雄：12/31 (六) 14:00～1/1(日) 1:00。

▲foodpanda 於跨年期間加碼推出限時優惠，無論是美食外送、生鮮雜貨、外帶自取都有折扣。(圖／官方提供)
▲foodpanda 於跨年期間加碼推出限時優惠，無論是美食外送、生鮮雜貨、外帶自取都有折扣。(圖／官方提供)
 Uber Eats歲末年終優惠碼
即日起到明年1/3，點購活動餐廳單筆消費滿額即贈送美味單品，Uber One、優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【餓零餓三】，單筆消費滿350元可享1次85折折抵優惠，優惠數量有限，送完為止。

Uber Eats 優市「歡聚吃鍋」限時專區內，即日起至明年1/5，優惠最低7折起。12/31前輸入【年末優買】優惠序號，訂單金額滿599元即享8折優惠，單筆訂單最高折抵120元，每人至多使用1次。優惠數量有限，送完為止。

「歲末年終」專區：即日起至明年1/3，Uber Eats 優市及大潤發、屈臣氏、家樂福＆家樂福超市、傳統市場、燦坤等商家合作夥伴，推出「歲末年終」專區好物低至5折，輸入【歲末採買趣】優惠序號，消費滿999元享9折優惠，單筆最高折抵200元，每人可使用2次。優惠數量有限，送完為止。

Uber Eats管制時間
Uber Eats將於12/31跨年晚會主辦官方宣布的交通管制開始前半小時，至交通管制結束期間，暫停提供管制區域的外送服務，「外帶自取」則照常營運，直到各地交通管制結束後恢復營運。此外，使用Uber App「預約搭乘」功能 將於2022年12月31日下午5點起暫停使用，並於2023 年1月1日淩晨4點恢復使用。其餘功能照常營運、一般行程不受影響，用戶仍可透過 Uber App 隨時叫車，為了更加方便上下車，官方提供建議的乘車地點，以避開交通管制區域。

▲逗趣客人將UberEats的備註功能，當成訴苦管道寫長文。（示意圖／UberEats官網）
▲UberEats和Uber在跨年夜服務時間和區域都有調整。（示意圖／UberEats官網）

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