跨年叫外送小心管制！停止送餐時段曝　加碼最高折499元

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2023 年 1 月 1 日起至 1 月 2 日，外帶自取消費滿 249 元輸入優惠碼【元旦外帶】現折 25 元，每人可用 3 次
foodpanda管制時間
foodpanda配合台北市與高雄市跨年晚會，提前一小時暫停交管範圍內的外送服務，暫停外送服務範圍為市政府公告之第三階段交通管制範圍，台北：12/31 (六) 16:00～1/1(日) 6:00；高雄：12/31 (六) 14:00～1/1(日) 1:00。
Uber Eats歲末年終優惠碼
即日起到明年1/3，點購活動餐廳單筆消費滿額即贈送美味單品，Uber One、優饗及雙享方案會員輸入優惠序號【餓零餓三】，單筆消費滿350元可享1次85折折抵優惠，優惠數量有限，送完為止。
Uber Eats 優市「歡聚吃鍋」限時專區內，即日起至明年1/5，優惠最低7折起。12/31前輸入【年末優買】優惠序號，訂單金額滿599元即享8折優惠，單筆訂單最高折抵120元，每人至多使用1次。優惠數量有限，送完為止。
「歲末年終」專區：即日起至明年1/3，Uber Eats 優市及大潤發、屈臣氏、家樂福＆家樂福超市、傳統市場、燦坤等商家合作夥伴，推出「歲末年終」專區好物低至5折，輸入【歲末採買趣】優惠序號，消費滿999元享9折優惠，單筆最高折抵200元，每人可使用2次。優惠數量有限，送完為止。
Uber Eats管制時間
Uber Eats將於12/31跨年晚會主辦官方宣布的交通管制開始前半小時，至交通管制結束期間，暫停提供管制區域的外送服務，「外帶自取」則照常營運，直到各地交通管制結束後恢復營運。此外，使用Uber App「預約搭乘」功能 將於2022年12月31日下午5點起暫停使用，並於2023 年1月1日淩晨4點恢復使用。其餘功能照常營運、一般行程不受影響，用戶仍可透過 Uber App 隨時叫車，為了更加方便上下車，官方提供建議的乘車地點，以避開交通管制區域。