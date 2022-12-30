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吳淡如日本房被誤拆！結局超神「成本變2萬」：因禍得福

▲吳淡如位於北海道小樽的房子被誤拆，讓她「因禍得福」買房成本變成2萬元。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如位於北海道小樽的房子被誤拆，讓她「因禍得福」買房成本變成2萬元。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

娛樂中心／綜合報導

知名主持人兼作家吳淡如擅於理財，在台灣、日本東京等地都有投資房地產；昨（29）日，她透露自己在北海道小樽買下的老房子竟然被當地拆除公司「誤拆」，不過結局卻大反轉，讓她直呼：「這個叫做因禍得福吧！」掀起熱議。

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▲吳淡如在日本北海道也有房產。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如在日本北海道也有房產。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如昨日在臉書發文，表示她有一位日本朋友因為要移民，想將祖產脫手，便將位於北海道小樽的一間老房子以80萬日圓（約新台幣18萬元）便宜賣給她，且還位於小樽相當繁華的地區，豈料竟然有一間很烏龍的拆除公司，進到裡面將房子內部全拆了，「日本人很不錯，去自首，警察局才通知到我們東京的公司」。

當時對方提出三個賠償方案，一是付100萬日圓將房子繼續拆除、二是接受和解，對方賠30萬日圓、三是提告。不過她三個都沒選，「最近日本的同事說，拆除業者有保險，請保險公司理賠，匯入70萬日元（約新台幣16萬元）。所以算起來現在這個房子的成本只有10萬元日幣（約新台幣2萬多元）」。

▲▼吳淡如在北海道小樽的房子被誤拆。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲▼吳淡如在北海道小樽的房子被誤拆。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如在北海道小樽的房子被誤拆。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
 
吳淡如表示，最近她看了販賣小樽房子的網站，可能是因為二世谷滑雪場被炒得很厲害的關係，小樽也跟著漲價，「這個房子大概有土地60坪 （荒廢之前是租人的宿舍 ），算起來如果賣得出去的話（這是重要前提 ），大概可以賣日幣一千兩百萬。」也讓她不禁笑說：「所以這個叫做因禍得福吧」。

不過她提醒，千萬別用台灣人眼中「很便宜」來買房子，「在我看來只要離開東京，就不值得買，也不太租的出去。」也透露自己從不做仲介，「所以要買東京的房子拜託不要再來問我。呵呵，我看到的『台灣人騙台灣人，大陸人騙大陸人』的亂象真的很多，在我看來，租不出去的絕對都不值得買。小套房就算租的出去也有一半不值得買。」最後，她也大讚：「這裡還是必須讚美一下日本人，他們還是很誠實！非常感謝那位拆錯的拆除業者還有他的保險公司」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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