吳淡如日本房被誤拆！結局超神「成本變2萬」：因禍得福

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當時對方提出三個賠償方案，一是付100萬日圓將房子繼續拆除、二是接受和解，對方賠30萬日圓、三是提告。不過她三個都沒選，「最近日本的同事說，拆除業者有保險，請保險公司理賠，匯入70萬日元（約新台幣16萬元）。所以算起來現在這個房子的成本只有10萬元日幣（約新台幣2萬多元）」。
吳淡如表示，最近她看了販賣小樽房子的網站，可能是因為二世谷滑雪場被炒得很厲害的關係，小樽也跟著漲價，「這個房子大概有土地60坪 （荒廢之前是租人的宿舍 ），算起來如果賣得出去的話（這是重要前提 ），大概可以賣日幣一千兩百萬。」也讓她不禁笑說：「所以這個叫做因禍得福吧」。
不過她提醒，千萬別用台灣人眼中「很便宜」來買房子，「在我看來只要離開東京，就不值得買，也不太租的出去。」也透露自己從不做仲介，「所以要買東京的房子拜託不要再來問我。呵呵，我看到的『台灣人騙台灣人，大陸人騙大陸人』的亂象真的很多，在我看來，租不出去的絕對都不值得買。小套房就算租的出去也有一半不值得買。」最後，她也大讚：「這裡還是必須讚美一下日本人，他們還是很誠實！非常感謝那位拆錯的拆除業者還有他的保險公司」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。