影／敬老金恢復發1500元柯文哲稱失望 蔣萬安：市民期待
台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，重陽敬老金發放將恢復過往的1500元，引發社會各界議論。台北市前市長柯文哲昨日晚間就在臉書上PO文，表示對於蔣萬安的做法「不意外卻失望」。對此蔣萬安今（30 ）日受訪時則回應，表示市府會依照議會通過的重陽敬老金自治條例，並按照預算法規來辦理，並強調「這是市民共同的期待，而且我們對於長輩的照顧絕對是最重要的責任。」
記者丁上程／台北報導
台北市議會日前在藍綠兩黨的共識下，通過了《重陽敬老金致送自治條例》，要求市府應該每年發放重陽敬老金，至於針對發放金額也有列出但書，可以讓市府視當年財政狀況進行調整。而柯市府時代則由時任副市長黃珊珊進行統籌，依照市府的歲計剩餘發放1200元。而蔣萬安就任市長後並未「柯規蔣隨」，而將多發300元，明年恢復發放1500元重陽敬老金。
而消息一出後昨日晚間柯文哲也在臉書上PO文回應，直言「妥協比堅持容易」，並強調對於蔣萬安這樣的做法「雖然不意外但仍有些失望」，還是期許新政府有更多的道德勇氣，不要債留子孫，「台北市要做的是真正的社會福利政策，不要重回民粹政治的老路。」
對此蔣萬安今日受訪時則表示，恢復發放1500元是市民共同的期待，也已經責成社會局就朝向這個方向來辦理、規劃，並且期待能夠落實當時的政見。蔣萬安強調，議會方面通過了敬老金發放的自治條例，因此絕對會按照預算法規來辦理。