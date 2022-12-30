美女主播宋燕旻車禍！頭重摔臉骨骨折急送醫 傷勢照曝光
華視主播宋燕旻日前騎單車時出車禍，她今（30）日在臉書發文還原事情始末，並貼出送醫的照片，透露自己傷勢包括腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血、臉骨骨折等等，十分嚴重。不過宋燕旻堅強表示，自己在逐漸康復中，感謝所有支持者的關心。
編輯中心/綜合報導
宋燕旻回憶車禍經過，透露當時與先生吃完早午餐在家附近騎腳踏車，由宋燕旻騎車載先生，但在離家不到一公里處，經過一個很長下坡時，「並沒有踩任何踏板加速但開始失速，速度快到龍頭無法掌控」，結果就在地下道自摔了。
摔車當下宋燕旻一撞到地面就失去意識，先生趕緊將她扶正暢通呼吸，然後也有好心路人幫忙叫了救護車，以及用車保護避免後車追撞，讓宋燕旻感激表示，「如果你有看到我的臉書，認出我，請你們傳訊息跟我聯絡，讓我跟先生能夠謝謝你們好嗎？」
宋燕旻透露自己傷勢包括腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷，就醫期間有許多同事、上司、好友、加上醫療團隊的幫忙，宋燕旻也一一感謝。
最後宋燕旻也特別提到導演老公柯孟融，「在這次車禍受傷事件讓我體會什麼是另一半無償的關心在乎與發自內心的善良」。宋燕旻強調自己在逐漸康復中，「希望很快的在2月1號，我們就能在華視見了。謝謝你們。」（編輯：倪浩軒）