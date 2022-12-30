LINE熊大鎮在台灣獨家開鎮！搶看4大亮點：出國也玩不到

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⭐亮點一：打造700坪、7種沉浸式主題聲光影音互動裝置空間，藉由EPSON投影設備，遊客可以盡情的在投影的環境中探索、互動、感受沉浸式的聲光體驗。
⭐亮點二：由熊大，兔兔，莎莉，熊美，胖友，雷納德，愛德華，部長，詹姆士，潔西卡，饅頭人等LINE FRIENDS明星為主的7大互動主題區，區域內包含高聳的打卡地標「小鎮鐘樓」、驚喜不斷的「尋找愛德華」、熊大鎮長幫你實現願望的「祈願花火」、巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」、奇幻的多變「許願噴水池」「饅頭人藝術家」藉由互動打造專屬您的客製畫像，以及可以與親朋好友PK拼勝負的「minini大作戰」等遊戲區，分別著不同的驚喜等你來蒐集。
⭐亮點三：從熊大的麗寶小鎮建築外觀到園區內，每個小角落都有大型的LINE FRIENDS明星出沒，幾乎零死角的拍照打卡景點。手機記憶體記得先清，否則怕你拍到秒殺內存空間！
⭐亮點四：獨家販售熊大、兔兔周邊商品，包含「Food Court 美食區」推出一系列LINE FRIENDS明星造型餐點有熊大、兔兔、莎莉奶酪、大小朋友都愛的熊大霜淇淋、超萌Q令人捨不得吃掉的熊大、兔兔造型機蛋糕、好吃又可以蒐藏的熊大造型爆米花桶…等等，還有一定要買的「PLAY LINE FRIENDS 官方商店」熊大、兔兔商品一應俱全。
麗寶樂園渡假區表示，麗寶身為台灣規模最大的休閒渡假區，不惜耗費鉅資，與國際知名IP聯手合作，本次合作案最大的亮點正是700多坪全新打造「熊大的麗寶小鎮」，有知名角色們加持，還有好吃好玩的景點商店，絕對有信心讓粉絲們流連忘返！
📌熊大的麗寶小鎮
活動地點：麗寶樂園度假區 台中市后里區福容路8號
營業時間：配合樂園營運時間。另業者強調，12/31-1/2跨年元旦連假熊大小鎮也同步配合樂園夜間營運，營業時間也開放到晚上。
跨年還沒想好去哪的朋友們不妨就去樂園跨年吧！劍湖山世界將在園內放飛400架無人機上演燈光秀，還有13分14秒精彩「花樣渦輪煙火」華麗綻放；義大世界除以999秒挑戰全台秒數最長的跨年煙火秀，還有全台首創的「立體繪煙火」，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，更特別加入歌劇式音樂，帶領民眾享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗；麗寶樂園則邀請到星光熠熠卡司輪番開唱，有原子少年天王星、AcQUA源少年、告五人、旺福樂團、熊仔、魏嘉瑩、麋先生等，就是要陪歌迷一路嗨到2023年！