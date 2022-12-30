人到中年要多吃「這種」魚！研究：每週至少1份防失智

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此外研究顯示，4分之3Omega-3脂肪酸較高者的海馬體體積更大，專家解釋，人的腦細胞會隨著年齡的增長減少，進而造成記憶力喪失。而大腦海馬體是負責掌管記憶的區域，因此海馬體較大者學習與記憶力相對更好，即使邁入老年也能降低患上失智症的風險。
研究者指出，即便年齡與高血壓等疾病是影響大腦健康的可能因素，但該研究結果表明，趁年輕健康時多吃魚可提高自身思維能力，且有助延緩大腦老化並預防失智症。
阿茲海默症研究專家表明，這是一項探索性而並非決定性的研究，不過研究結果增加了證據基礎。她提醒民眾，大腦健康會受到我們的生活方式和飲食習慣所影響，因此健康的飲食習慣對於降低失智症的風險就顯得十分重要。
據報導，這些Omega-3水平高的受試者預估平均每週至少會吃一份（3克）高脂肪魚類，如鮭魚、鯖魚、鯡魚、以及沙丁魚等深海魚類，這些都是Omega-3脂肪酸的最佳來源。如無法從飲食中獲取足夠的Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸補充劑也是選擇之一，只需依照包裝建議量食用，切勿過量服用。英國國民保健署（NHS）呼籲，為確保健康均衡的飲食習慣，建議每星期應至少攝取2份魚類，其中包括1份高脂肪魚類。
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