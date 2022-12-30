小傢伙萎靡不振竟是因爲不良飲食習慣　吃這些食物可讓它精神抖擻

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒Daily Mail報導，紐約布魯克林的內分泌學家柯米特博士（Florence Comite）直言，男人血液的流量和濃稠度，在性生活中起著至關重要的作用。當血液中含有過量的糖、膽固醇和鐵質，會造成血管變窄，使血液更難到達陰莖，導致勃起困難。變窄的血管還會引起高血壓，進而降低血液內一氧化氮（Nitric Oxide）水平，一氧化氮是一種有助於平滑肌放鬆的化學物質，其水平過低將使人難以達到性高潮。
柯米特博士補充道，大多數和性生活有關的問題，都和血管息息相關。因此透過改變飲食習慣來改善心血管健康，也有助於男歡女愛的歡愉。擧個例子，若平日飲食攝取牛排等大量紅肉，可能導致難以勃起，或是難以達到高潮。這是因爲紅肉富含鐵質，過量使用可導致男性勃起功能障礙，女性則有可能月經不來。高血糖水平會損害神經和血管，同時使血液變稠並限制血液流向陰莖以形成勃起的能力。
▲ 專家提示，性生活美滿與飲食和心血管健康息息相關。（示意圖／Unsplash）
維護心血管健康 從改善飲食開始一、避免甜食和含糖飲料
研究表明，患有糖尿病的男性，患上勃起功能障礙的風險是健康男性的三倍。血糖升高會損害小血管和神經，從而影響性能力，令男性難以維持勃起狀態。
二、避免富含飽和脂肪和反式脂肪酸的油炸食品
患有高膽固醇的男性，可能面臨勃起困難的問題。血液裏的低密度脂蛋白（又稱：壞膽固醇）過多，會導致血管阻塞。當血液難以流向陰莖，就會造成勃起困難，高膽固醇還會影響睾丸激素的產生。
三、吃富含鋅（Zinc）的食物
研究顯示，鋅元素有助於促進睾丸激素和催乳素的產生，可增強性慾，幫助人們達到性高潮。富含鋅的食物包括豆類、牡蠣、堅果、全麥和富含維生素B6的鮭魚和金槍魚等海鮮。
延伸閱讀
韓劇《非常律師》現實版！自閉症兒成長過程 出國比賽獲奧運金牌
天冷泡湯差點沒命？ 吃鍋等於「虐待心臟」？ 醫師籲入冬前做好「3大準備」