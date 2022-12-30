婦人靠保健品養肝多年　肝指數超標20倍罹早期肝癌

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1986年前出生者為B肝疫苗斷層 更應注意我國從1986年對新生兒全面接種B肝疫苗後，疫苗世代的B肝帶原率持續降低至0.5% ，但肝癌仍高居國人第二大癌症死因，台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，死於肝癌的病患中約有7成為B肝帶原者，以此推算，每天約有15人因B肝導致肝癌死亡。
疫苗接種與抗病毒治療都是防治B肝相關肝癌的有效方法，但在B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年紀在37歲以上，估計仍有190萬B肝帶原者。其中，不少人因為沒有持續追蹤，錯失治療的時機，進入「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲。
義大研究：3/4肝癌病友沒治過B肝 其中逾4成確診已晚期義大研究團隊回溯分析了1,017位罹患肝癌的B肝患者後，發現高達75%（762位病友）在罹癌前未曾治療過B肝，錯失預防肝癌的良機。義大醫院肝病中心主任許耀峻指出，其中255位診斷肝癌前曾接受B肝治療的患者中，71%（181位）已患有肝硬化，意味著雖有治療，但時機已過晚。
3個B須要—要知道、要追蹤、要治療，B肝不苦惱！為了提醒B肝疫苗斷層世代與大眾遠離B肝致癌的威脅，台灣癌症基金會邀請知名前女籃國手的錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要，B肝不苦惱！
- 要知道—瞭解自己或家人是否為B肝帶原者或感染者，且確診後進一步尋求醫療協助。
- 要追蹤—別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求。
- 要治療--鼓勵病友主動與醫師討論，一起決定治療方案；目前部分病友的治療可以獲得健保支持。積極掌握自己的健康，避免自己淪為肝癌候選人。
B肝進展為肝硬化或肝癌風險高達25%~40% 醫籲帶原者定期追蹤值得注意的是，過去觀念以為B肝病友未到肝硬化程度、肝發炎指數僅輕微異常或身體無症狀，就不需要治療。但許耀峻主任表示，越來越多證據顯示，B肝病毒導致肝細胞癌化的過程，可能在慢性感染初期就已經開始，因為病毒DNA會嵌合到人體的DNA，破壞病人基因的穩定性，直接致癌；尤其病毒量愈多、進展成為肝癌的風險愈高。
對於B肝帶原者來說，若未持續追蹤，並於適當的時機介入治療，慢性B肝患者進展到肝硬化或肝癌的終生風險為25-40%。因此，若有治療需求，也應及早開始，避免像陳媽媽一樣，「知保養，卻不知要追蹤」，等到肝指數飆高才就醫，過往累積的肝臟傷害恐難挽回。
一生一次，善用免費BC肝篩檢！要遠離B肝威脅，一定得先「知道」！國民健康署吳昭軍署長提醒，從109年起放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡45至79歲民眾終身可以篩檢一次，目前已超過百萬人接受篩檢，其中B肝陽性率約12％ 7，吳署長提醒國人，善用政府提供的預防保健服務，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險。
※想瞭解更多資訊，請參考台灣癌症基金會【人生B計畫】衛教網站 https://loveliver.canceraway.org.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56374
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