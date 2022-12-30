中共紅軍後代發退群聲明　痛斥當局防疫躺平擺爛

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文章說，「如今他們更是恬不知恥每天公布假資料，刻意改變染疫死認定標準，使得染疫死人數再次成謎，目的就是妄想證明被迫放開後，感染人數不增反降，死亡人數全世界最低，從一個勝利走向另一個勝利。」
文章細數因清零政策而出現的極端現象，像是3年中只要出現一個病例，醫院就要關門停診；一人染病全樓甚至全社區被拉走隔離；藥店不允許大家隨便自行購買感冒退燒藥；健康碼、行程碼淪為管控人民的武器，賦碼、彈窗，隨意侵害公民隱私權。
文章並質疑，這樣的防疫措施不是科學精準，「經常出來的專家對真實資料選擇性失明」。而現在「放開是必須但應該有序卻完全沒有預案，沒有統籌協調，甚至沒有提前通知醫院和藥廠」，直言「就這麼直接甩手不管，這不是放開，是直接擺爛。」
文章更指，「擺爛的直接結果就是人民群眾大面積感染，醫院不堪重負，太平間滿了，殯儀館、火葬場要排隊，全因這3年除了隔離、封控、方艙、核酸，沒有做更多有效的事。」
文章最後說，五四運動雖然過去了103年，但當今中國最缺乏的依然是應該被大力弘揚的五四精神。唯有「獨立之精神，自由之思想」，中國才能擺脫成見與愚昧。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111230