跨年連假必看！2022十大熱門夯戲回顧　這部「最想二刷」

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律政劇一向受歡迎，而韓劇《非常律師禹英禑》更可說是2022爆款代表！具有自閉障礙的女律師禹英禑，面對法庭內外的種種挑戰，如何成為頂尖律所裡的新人，每集的主題事件都讓觀眾又哭又笑，絕對值得二刷。
第2名：《俗女養成記2》10.8%
金馬影后謝盈萱、金鐘提名吳以涵再扮大小嘉玲，邁向女人40與少女成長日記新篇章。而最後一集嘉玲臨盆，母女倆對話更是讓眾人哭到淚流不止。
第3名：《財閥家的小兒子》7.5%
劇情講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。雖然結局被批評是大爛尾，但不失為一齣復仇爽劇，無論是看祖父李星民飆演技、或是宋仲基逆齡的完美演出，都相當過癮。
第4名：《星漢燦爛·月升滄海》7.3%
由吳磊、趙露思演出的「疑商夫婦」，被喻為最無敵CP。《星漢燦爛·月升滄海》堪稱2022年聲量最高的陸劇，創下單日播放量破3億的紀錄，童星出身的吳磊在劇中成功「轉大人」，成為少年將軍「凌不疑」，「程少商」在親情、感情上的發展也牽動許多人，帶動男女主角的微博粉絲數狂漲數百萬。
第5名：《社內相親》6.8%
連假想無腦開心追劇，選《社內相親》就對了。講述女主角荷莉假扮好友幫忙擺脫相親對象，沒想到對方竟是自己公司CEO，還因為她「刻意擺爛」意外真心喜歡上她，發展出辦公室版的王子與灰姑娘，雖然劇情很老套，但卻意外圈粉，讓人忍不住一集一集看下去。
同樣並列第五名的還有牽動全台的華劇《華燈初上》6.8%，而關於初戀與現實的《二十五，二十一》位居第7名（5.8%），緊追在後是第8名《我們的藍調時光》（4.5%），而《茶金》、《她和她的她》皆佔4.3%、同時並列第9名。