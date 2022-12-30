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跨年連假必看！2022十大熱門夯戲回顧　這部「最想二刷」

▲送走2022年，錯過哪些暴紅夯劇？把握跨年連假追起來，在10大熱門劇集回顧中，這部讓人最想一看再看。（示意圖／Netflix提供）
▲送走2022年，錯過哪些暴紅夯劇？把握跨年連假追起來，在10大熱門劇集回顧中，這部讓人最想一看再看。（示意圖／Netflix提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022年進入最後倒數，各大OTT平台相繼公布年度回顧，在過去一年裡，你追了哪些劇？《NOWnews今日新聞》整理影音串流平台、Google、 LINE TODAY列出的相關榜單，集結20部高人氣戲劇，在《NOWnews》民調由讀者票選最值得「二刷」的經典作品。投票為期1周結果出爐，由韓劇《非常律師禹英禑》遙遙領先，成為今年必看代表作之一。如果跨年連假沒處去、春節年假十天閒得慌，不如參考10大最想一看再看的追劇清單。

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第1名：《非常律師禹英禑》14.3%
律政劇一向受歡迎，而韓劇《非常律師禹英禑》更可說是2022爆款代表！具有自閉障礙的女律師禹英禑，面對法庭內外的種種挑戰，如何成為頂尖律所裡的新人，每集的主題事件都讓觀眾又哭又笑，絕對值得二刷。

▲《非常律師禹英禑》是當今討論度最高的韓劇。（圖／ENA IG）
▲《非常律師禹英禑》是當今討論度最高的韓劇之一。（圖／ENA IG）
第2名：《俗女養成記2》10.8%
金馬影后謝盈萱、金鐘提名吳以涵再扮大小嘉玲，邁向女人40與少女成長日記新篇章。而最後一集嘉玲臨盆，母女倆對話更是讓眾人哭到淚流不止。

▲《俗女養成記2》最終回嘉玲臨盆哭翻眾人，登上網友劇評討論度最高的寶座。（圖／取自CATCHPLAY PLUS）
▲《俗女養成記2》最終回嘉玲臨盆哭翻眾人，登上網友劇評討論度最高的寶座。（圖／取自CATCHPLAY PLUS）
第3名：《財閥家的小兒子》7.5%
劇情講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。雖然結局被批評是大爛尾，但不失為一齣復仇爽劇，無論是看祖父李星民飆演技、或是宋仲基逆齡的完美演出，都相當過癮。

▲宋仲基（右）與李星民主演的《財閥家的小兒子》完結篇收視率高達26%。（圖／翻攝自宋仲基IG）
▲宋仲基（右）與李星民主演的《財閥家的小兒子》完結篇收視率高達26%。（圖／翻攝自宋仲基IG）
第4名：《星漢燦爛·月升滄海》7.3%
由吳磊、趙露思演出的「疑商夫婦」，被喻為最無敵CP。《星漢燦爛·月升滄海》堪稱2022年聲量最高的陸劇，創下單日播放量破3億的紀錄，童星出身的吳磊在劇中成功「轉大人」，成為少年將軍「凌不疑」，「程少商」在親情、感情上的發展也牽動許多人，帶動男女主角的微博粉絲數狂漲數百萬。

▲吳磊（右）因演出《星漢燦爛·月升滄海》爆紅。（圖／翻攝自微博）
▲吳磊（右）因演出《星漢燦爛·月升滄海》爆紅。（圖／翻攝自微博）
第5名：《社內相親》6.8%
連假想無腦開心追劇，選《社內相親》就對了。講述女主角荷莉假扮好友幫忙擺脫相親對象，沒想到對方竟是自己公司CEO，還因為她「刻意擺爛」意外真心喜歡上她，發展出辦公室版的王子與灰姑娘，雖然劇情很老套，但卻意外圈粉，讓人忍不住一集一集看下去。

▲在韓劇《社內相親》中，帥氣的社長姜泰武和同公司的食品研究員申夏莉，因為意外的相親活動展開職場戀。（圖／《社內相親》劇照）
▲在韓劇《社內相親》中，帥氣的社長姜泰武和同公司的食品研究員申夏莉，因為意外的相親活動展開職場戀。（圖／《社內相親》劇照）
同樣並列第五名的還有牽動全台的華劇《華燈初上》6.8%，而關於初戀與現實的《二十五，二十一》位居第7名（5.8%），緊追在後是第8名《我們的藍調時光》（4.5%），而《茶金》、《她和她的她》皆佔4.3%、同時並列第9名。

▲《二十五，二十一》播出後造成轟動。（圖／Netflix）
▲《二十五，二十一》這一幕讓不少人深深感嘆初戀與「現實」的差距。（圖／Netflix）

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