球王比利結腸癌逝！醫嘆「絕對可預防」：9成腸癌全因它
足壇球王比利（Pele）三度奪下世界盃冠軍，當地時間29日卻傳出病逝噩耗，因結腸癌惡化導致多重器官衰竭病逝於巴西，享壽82歲，令一票粉絲相當不捨。而長庚醫院胃腸肝膽科李柏賢醫師也呼籲，實際上結腸癌、直腸癌都統稱為大腸癌，而大腸癌是絕對可以預防的，高達90%都是因為息肉演變而成，只要定期檢查是否有息肉及早切除，就沒有機會轉變為大腸癌。
記者鍾怡婷/綜合報導
長庚醫院胃腸肝膽科李柏賢醫師提醒，大腸管腔內的凸起物都可稱為息肉，不過腺瘤性息肉會持續長大或演變為大腸癌，大腸癌超過9成都是從息肉變成的，一個息肉變為大腸癌需要5-10年的時間，但息肉沒有任何外在特徵可以及早發現，若能定期健康檢查做大腸鏡，就可以在演變成大腸癌前徹底切除。即便已經罹患大腸癌，一期病患在手術切除的治療下，治癒率能夠有95%以上，切除後也無需配合化療，但若是等到了大腸癌晚期，有轉移、淋巴結，在治療之路上就會更加辛苦。
李柏賢強調「大腸癌絕對是可以預防的」，國健署提供50歲至74歲民眾，每兩年一次糞便潛血檢查，尤其是高風險族群，像是有家族病史、發炎性腸道疾病等，不過大便潛血有可能是腫瘤、息肉，都會被大便摩擦導致出血，檢查的黃金標準仍是大腸鏡，能夠完整確認是息肉、大腸癌、痔瘡所導致的出血狀況，也可同時切除腺性息肉。當然日常也要避免高脂肪、紅肉、燒烤等高風險飲食。
要注意的是，除了定期檢查外，在做大腸鏡前「良好的清腸很重要」，若是清腸不乾淨，可能會導致檢查看不清楚，腸道被大便覆蓋，因此檢查前要記得低渣飲食、大量喝水，把大便清到如水狀，就能確保腸內狀況一覽無遺，避免有息肉隱藏在內。當然若是已經有發現大腸癌八大症狀，包括腹脹腹痛、血便帶有黏液、排便習慣改變、經常腹瀉或便秘、大便變細小、重量減輕、貧血、可觸摸到腫塊，有長達三個月以上的排便異常，就要趕快到醫院做詳細的檢查。