快訊／本土確診＋27220！死亡個案增34人　境外移入193例

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指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。
指揮中心說明，今日新增193例境外移入個案中，為87例男性、106例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自日本(5例)、韓國(4例)、中國、香港及越南(各3例)、土耳其1例，另174例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月29日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,746,560例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,924,012例排除) ，其中8,821,620例確診，分別為40,134例境外移入、8,781,432例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,215例COVID-19死亡病例，其中15,198例本土，個案居住縣市分布為新北市2,967例、臺北市1,654例、臺中市1,618例、高雄市1,497例、臺南市1,134例、桃園市1,123例、彰化縣964例、屏東縣589例、雲林縣500例、南投縣492例、苗栗縣420例、嘉義縣395例、宜蘭縣322例、基隆市314例、花蓮縣263例、嘉義市260例、新竹縣254例、臺東縣194例、新竹市164例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。