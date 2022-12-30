男子痔瘡補錯中藥「屁股爛」引敗血症！術後一輩子大便失禁

我是廣告 請繼續往下閱讀
經醫師查問後得知原來病患一直以來都有肛門疼痛、肛門廔管的問題，因為近期工作比較累，開始熬夜後導致自律神經失調，使屁股發炎的的地方變得更腫、更痛。他聽說可以用中藥來補，但卻補錯用到行氣活血的藥物，導致身體有發炎反應時變得更嚴重，因此吃了兩帖藥之後就被送來急診了。
病患被送入加護病房治療後身體狀況逐漸穩定，但位於屁股的膿瘍已經爛到括約肌的三分之一了。陳榮堅表示，雖然敗血症已成功被治療並且也進行了清創手術，但病患往後只要大便比較軟的時候，一輩子都會有失禁的後遺症。
陳榮堅說明，在一開始發炎、或是輕度痔瘡時，僅使用內科藥物治療就能夠改善病情，並且不會再惡化；但如果已經開始有貧血的情況，病情就會變得很危險。
陳榮堅接著分享另一個病例，一位病人因發生車禍被送來急診，經檢查後發現血色素很低，竟是因為開車時痔瘡出血，感覺頭暈後就發生車禍了。
所以在此提醒大家，患有痔瘡可能原本是一件小事，但切記不要因為害羞不敢就醫，否則可能會釀成嚴重的後果。
本文經 陳榮堅醫師 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
延伸閱讀
味噌湯降低發炎指數、提氣健胃！營養價值與好處曝光 治病療傷第一好湯頭
肝癌每年帶走近8千人 專家示警：「肥胖」罹癌機率高普通人1.8倍