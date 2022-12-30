台股全年大跌22%、寫「三慘」紀錄 台積電累計挫166.5元
美股29日4大指數終場全面收紅，台北股市今（30）日2022年封關日開高走低，早盤強彈160點，終場上漲52.67點，收在14137.69點，漲幅0.37%，成交金額1357.89億元。累計2022年全年，台股大跌4081.15點，跌幅高達22.4%，年線終止連3紅，不僅如此，今年市值蒸發12兆元、外資賣超1.2兆元；權值王台積電今年則累計大跌166.5元。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊指數29日勁揚345.09點，或1.05%，收在33220.80點。標準普爾500指數揚升66.06點，或1.75%，收在3849.28點。科技股那斯達克指數大漲264.80點，或2.59%，收在10478.09點。費城半導體指數上漲81.45點，或3.32%，收在2534.95點。
台北股市今日2022年封關日開高走低，加權指數以14183開出，早盤最高一度漲至14248點，終場上漲52.67點，收在14137.69點，漲幅0.37%，成交金額1357.89億元。下半年跌688點，半年線連二黑；累計2022年全年台股大跌4081.15點，跌幅高達22.4%，年線終止連3紅，不僅如此，今年市值蒸發12兆元、外資賣超1.2兆元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電今日早盤最高漲2.4%，上揚10.5元至456.5元，終漲幅收斂，僅小漲2.5元，來到448.5元，漲幅0.56%，堅守季線。台積電今年則累計大跌166.5元。