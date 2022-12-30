便便見血竟是腸癌第四期！？標靶接力治療有機會剷除腫瘤！

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中華民國大腸直腸外科醫學會楊純豪理事長表示，我國大腸直腸癌每年確診人數增加，除了受國人飲食精緻化與生活型態轉變影響，也與民眾健康意識抬頭進而提升篩檢數有關。衛生福利部國民健康署提供50至74歲民眾，每二年一次糞便潛血檢查，希望能在症狀不明顯時，及早發現大腸直腸癌病患。第一期病患在手術治療下，治癒率能夠有95%以上，如果發現身體出現以下異狀，代表可能已突破第一期；嚴重者甚至可能進展至第四期：
・腹脹、腹痛
・血便帶有黏液
・明顯排便習慣改變
・經常性腹瀉或便秘
・大便變細小
・重量減輕
・貧血
・可觸摸到腫塊
無法接受手術怎麼辦？標靶藥物接力提升存活
目前針對第四期大腸直腸癌，在標靶藥物接力治療下，能有效拉長病患存活期。臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科黃聖捷醫師說明，隨著標靶藥物發展，當醫師面對大腸直腸癌第四期病患時，首先考慮是否以開刀為首要目標，如果患者病況不允許，標靶藥物接力治療就顯得非常重要！
黃聖捷醫師依數據資料指出，大腸直腸癌第四期病患沒有使用任何標靶藥物，平均存活期僅有4.77個月。曾使用一個標靶藥物，可拉長至17.23個月；若能使用兩個標靶藥物，可以再增加至26.87個月；如果使用至三個標靶藥物，能夠大幅提高至35.97個月，相較於沒有使用標靶藥物的病患，整體存活期提高約7.5倍。
黃聖捷醫師解釋，化療與標靶藥物的功效在於抑制腫瘤向外擴張，最好是能夠讓腫瘤縮小，而在血液與淋巴游離的癌細胞，也能靠著化療與標靶藥物清除，如果病患對標靶藥物反應良好，能夠一線接著一線接力治療，存活期便能在藥物協助下有效拉長。在選擇標靶藥物時，如有費用考量，可選擇健保給付藥物以減輕治療負擔。
腸癌易肝轉移！搭配這些治療有解！
不同於其他癌症，肝轉移發生在大腸直腸癌時仍有機會靠手術移除腫瘤。臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科林宏鑫醫師指出，大多數大腸直腸癌患者癌細胞容易轉移至肝臟，如果化療搭配標靶藥物治療狀況良好，成功控制並縮小腫瘤，患者便可以藉由手術去除。
依據數據顯示，基因未發生突變之大腸直腸癌第四期肝轉移病患，在沒有手術介入下，平均存活期僅有17.10個月，如果藉由手術切除轉移至肝臟的腫瘤，平均存活期大幅提升至45.53個月；就算僅用消融方式去除癌細胞，平均存活期也能有38.13個月；假使能以手術同時合併消融治療，平均存活期甚至可拉長至49.93個月，顯示多方介入能有效加強治療效果，在具有基因突變之大腸直腸癌第四期肝轉移病患也有類似的情況。
定期篩檢避免發現即晚期！及早治療成效好
最後，林宏鑫醫師提醒，符合篩檢資格之民眾應規律篩檢，高風險族群如具有家族病史、曾經發現大腸息肉、曾經潰瘍型大腸發炎，最好能提前規律接受大腸鏡檢查。目前在第一期至第三期的治癒率上都有不錯的成績，即使是第四期腫瘤轉移到肝臟，仍有機會靠著化療配合標靶藥物，進而讓病患接受手術；就算只靠化療搭配標靶藥物接力治療也能有良好的治療效果，並且大幅延長存活期，勇敢面對才是正確態度！
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