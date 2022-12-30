冬季養生法寶三九貼 　溫肺化痰排寒氣

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「不損陰津」：天氣越來越冷，民眾常常會忘了喝水，人體內的陰液也會容易不足，很多心血管疾病患者如果攝取水份不夠更易造成血液太濃稠，如果加上血管彈性功能下降，則易誘發心腦血管梗塞等問題。
賴睿昕醫師提醒，平時要盡可能增加飲水量，不要等口乾後再喝水。每天入睡前和起床後，都要喝幾口溫水。大雪時節，切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷，以微微出汗最好。
有心腦血管疾病和呼吸系統疾病的患者，在冬季應儘量避免在清晨和晚上出門，以防晝夜溫差較大，引起疾病發作。
中醫認為，寒氣容易損傷人體的陽氣，人體內的血液得溫則易於流動，得寒就容易停滯。賴睿昕醫師指出，天氣寒冷會使人體血管中的血液流動不暢，甚至引起瘀血阻滯，從而加劇心腦血管疾病的發作機率。且「風寒外邪侵襲，由口鼻或皮毛而入。」故寒冷的天氣常誘發氣喘、過敏性鼻炎患者的不適，此類患者建議在冬至來臨後，貼敷「三九貼」預防疾病復發。
「三九貼」改善過敏怕冷體質「冷在三九，熱在三伏」，一年當中有兩次改善過敏體質的節氣，分別是冬至後的三九天和夏至後的三伏天。所謂「夏養三伏，冬補三九」，三九天是天氣最寒冷的時候。
這個時間裡由於天氣的變化，人體抵抗寒邪的能力下降，使呼吸道疾病、消化道疾病、關節痛等虛寒性疾病容易發作或病情加重。所以此時運用三九貼增強人體陽氣、提升抗寒能力，能起到治療與保健的作用，與三伏貼配合，效果更加明顯。
三九是一年當中最寒冷的時節，此時人體陰氣旺盛，陽氣潛藏，因此更需要辛溫散寒、祛痰逐飲的藥物，在特定穴位進行敷貼，使溫熱藥材經由皮膚吸收，透過穴位經絡直達病所，賴睿昕醫師表示，可以有效預防過敏性疾病的發作及提振身體陽氣。以肉桂、乾薑、艾葉、麻黃、白芥子等10種材料做成中藥，在背部特定穴位敷貼，皮膚吸收後，經由經絡氣血直達病處，可驅散寒邪，預防過敏性疾病。
穴位貼的位置在於大椎、定喘、大杼、風門、肺俞、膏肓、心俞、膈俞、脾俞、厥陰俞、腎俞等穴位，三次敷貼當中以上穴位輪流使用，每次約敷貼 3~7 個穴位。
將數種中藥材研成粉末，調入薑汁做成藥餅小顆粒，敷貼於上述背部的穴位上，透過皮膚的吸收，對穴位產生化學性、熱性刺激，促進血脈運行、疏通肺絡，達到清宣肺氣、止咳平喘、治療皮膚搔癢的作用。藉由經絡傳到臟腑，達到治療與預防的效果。
三九貼注意事項穴位敷貼後，皮膚可能會有局部發紅、發癢或些微的灼熱感，均屬於正常現象，但如果出現劇烈的癢痛熱感，請馬上移除。
少部分人因皮膚較為敏感或貼敷時間過長，局部可能起小水泡，請勿將水泡戳破，可適當消毒後讓水泡自行吸收，如出現較大的水泡，可回診請醫師協助處理。若皮膚出現色素沉著，也不需太過擔憂，一段時間後會慢慢消退。
穴位貼敷時間成人一般為3-4小時，兒童為1-2小時，但具體時間應也因人而異，賴睿昕醫師提醒，如果皮膚較敏感，貼敷時刺激反應強者可貼1-2小時，或是更短時間。
貼敷前後應節制飲食，忌食辛辣、生冷、油炸、發物等刺激性及容易導致過敏的食物，也應戒菸、酒。飲食應以清淡為宜。
貼敷後要避免接觸冷水，做好保暖，以免影響藥效的發揮，也避免因毛孔打開，風寒之邪容易侵入人體，引起感冒。貼敷完建議隔2小時在用熱水沐浴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56270
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