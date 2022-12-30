WBC／以色列來勢洶洶　延攬「走路之神」Youkilis任打教

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日前Kinsler在上FOX體育台分析師Ben Verlander的Podcast節目時，受訪坦言「第一次當總教練很緊張，會依靠一些有經驗的前輩們，希望能帶領球隊打出好比賽」，因此他延攬了之前曾在底特律老虎隊帶過他的教練Brad Ausmus進入教練團，並且也招募了前波士頓紅襪隊強打Kevin Youkilis擔任打擊教練。
現年43歲的Youkilis，球員生涯以怪異的打擊姿勢以及精準的選球眼著稱，因為上壘率超高、每年的保送次數也都是聯盟前段班，因此被球迷稱為「走路之神」，生涯10年大聯盟生涯，紅襪佔了8年，又因為紅襪與當時台灣旅美好手王建民所效力的紐約洋基隊分屬同一分區，對戰王建民時也都能有好表現，而被台灣球迷熟知。
Youkilis在2013年結束大聯盟最後一個賽季時，於隔年加盟日本職棒東北樂天金鷲，在當時一度造成轟動，他也在該年賽季結束後退休，在退休後Youkilis曾經擔任芝加哥小熊隊的球探，並在加州經營啤酒廠，今年則「兼職」成為紅襪隊的比賽球評。
以色列在明年的WBC經典賽被分在D組，將與波多黎各、委內瑞拉、多明尼加以及尼加拉瓜等球隊，競爭兩隊名額進入複賽，D組的比賽則是明年的3月11至15日在美國邁阿密的馬林魚隊球場舉行。