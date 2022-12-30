韓國暫時不限購藥物！分析：通關難、原料多來自中國

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由於韓國也正在應對新冠病毒和流感的雙重夾擊，因此韓國醫藥協會已表達其擔憂，認為這種恐慌性搶購，只會加劇韓國本就已經短缺的藥品供應，甚至還有藥物濫用的風險。為此，該協會已於週四向全國藥店發出通知，要求藥劑師向顧客銷售「適量」的呼吸道疾病藥物。
不過，因為還沒有強制性的規定出現，所以效果存疑。1位在首爾知名購物區「明洞」（Myeong-dong）工作的匿名藥劑師表示，雖然中國遊客的數量還沒恢復到疫情前的水平，但近期確實有增加趨勢，而她也已經賣出一些鎮痛止熱的藥物。
韓國保健福祉部警告，大量銷售藥品的藥劑師，可能會被依《藥事法》懲處，已要求地方政府加強監管，防止藥店過量銷售；韓國衛生部也表示，政府將密切關注中國的情況，以確保韓國的醫療供應系統不會被擾亂；韓國食藥品安全部也正在觀測事態發展，但目前還沒有計劃對感冒藥實施出口限制或限購措施。
1位韓國官員受訪時表示，韓國政府關注的是感冒藥整體短缺情況，而不是特定某國籍者是否過度購買，何況即使中國人真的在韓國瘋狂買藥，但因為中國海關規定嚴格，也很難將大量的散裝藥品順利帶回中國。
至於被問到，如果短缺情況惡化，是否會考慮對感冒藥和退燒藥實施禁令時，該官員則回答，實務上不太可能，因為考慮到中國是韓國感冒藥原料的主要進口國之一，所以禁止出口這些藥物似乎不是好主意，政府對這類決定都非常謹慎。
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