高雄大寮槍殺案釀1死1傷！搶手「陳屍墓園」　疑開槍自戕

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警消到場後發現，現場一人倒在沙發，另一人倒在地上，其中一名年約40歲男子，頭部、腹部、大腿均有槍傷，救護人員到場時已無呼吸心跳，搶救仍不治身亡；另名年約55歲的男子則是頭部中槍，救護人員到場時仍有意識，後送往長庚醫院，目前仍在搶救中。
警方表示，報案人為麥姓男子，承租該處作為製毒工廠，葉姓傷者與黃姓死者都有參與製毒，以及槍手「黑仔」都有參與製毒，當時疑似為「黑仔」與黃男、葉男發生口角，最終「黑仔」在氣憤之下，拔槍射殺兩人，導致1死1傷。
（編輯：孫唯容）
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