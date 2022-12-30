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高雄大寮槍殺案釀1死1傷！搶手「陳屍墓園」　疑開槍自戕

▲高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠發生槍擊案，造成1死1傷，槍手今天被發現疑似自戕，陳屍墓園。（圖／民眾提供）
▲高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠發生槍擊案，造成1死1傷，槍手今天被發現疑似自戕，陳屍墓園。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

29日下午，高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠發生槍擊案，造成1死1傷。警方調查後，確認槍手是綽號「黑仔」的男子，今（30）日該名槍手被人發現陳屍寮墓園，疑似開槍自戕，目前警方在現場勘驗中。

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林園分局表示，29日下午4點25分，接獲民眾報案稱，經過保福路一處工廠，發現大門異常開啟，經查看發現裡面有2名傷者倒地，隨即報請119救護人員到場。

警消到場後發現，現場一人倒在沙發，另一人倒在地上，其中一名年約40歲男子，頭部、腹部、大腿均有槍傷，救護人員到場時已無呼吸心跳，搶救仍不治身亡；另名年約55歲的男子則是頭部中槍，救護人員到場時仍有意識，後送往長庚醫院，目前仍在搶救中。

警方表示，報案人為麥姓男子，承租該處作為製毒工廠，葉姓傷者與黃姓死者都有參與製毒，以及槍手「黑仔」都有參與製毒，當時疑似為「黑仔」與黃男、葉男發生口角，最終「黑仔」在氣憤之下，拔槍射殺兩人，導致1死1傷。

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（編輯：孫唯容）

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