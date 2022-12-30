各國加嚴中國入境防疫　台灣跟進！明年起中國入境須唾液PCR

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中國入境須唾液PCR 自主防疫外出須2日內快篩陰因應中國疫情升溫，台灣維持不開放中國觀光客來臺政策。此外，指揮中心宣布，自112年1月1日零時至1月31日（航班表定抵臺時間），搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來臺旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體，進行PCR檢測。
旅客採檢後須儘速返回住所進行7天自主防疫，並在入境當天或自主防疫第1天、有症狀時進行自我快篩。而在自主防疫期間，外出時需持有2日內快篩陰性結果。
指揮官王必勝強調，PCR檢測報告會在一天內出來，不會有延遲的情形。民眾不須擔心在檢測結果出來前，確診者已長時間在社區內到處趴趴走。另外，旅客若是篩檢結果為陽性，也須依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體也將送往疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。
其他國家疫情亦升溫 入境來台防疫也將加嚴？現在正是冬季最冷的時候，病毒傳播快速，其他國家疫情也都有升溫趨勢，王必勝指出，對於其他國家的入境旅客仍有相對的措施，包含0+7自主防疫與後續自主快篩，而會特別針對中國加強防疫管制，是因為資訊不透明，無法從官方資訊了解變異株資訊，因此唾液PCR檢驗主要是針對變異株的防範。
而1月1日開始實施的入境唾液PCR檢驗措施，目前未包含由中國轉機來台的港澳旅客。指揮官王必勝表示，港澳地區雖然也在另一波疫情高峰中，但疫情發展與中國不同，且相對穩定，公布出的資訊也較完整、透明，香港針對中國入境旅客也要求須有48小時PCR證明等防疫管制，之後會再持續觀察、了解，決定是否須對港澳地區做進一步管制。
指揮中心也特別提醒，COVID-19疫情變化難測，旅客入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，應主動洽機場（或港口）疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體，在搭車前往住所時，也務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56383
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