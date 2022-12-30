全台9大極端氣候總回顧！10年來最早寒流 颱風9月才報到
來到年末尾聲，氣象局今（30）日回顧了今（2022）年氣候總回顧指出，全台2022年總共經歷9大極端氣候，包含氣溫雖為全球史上第6熱，卻為台灣2015年來最冷的一年；寒流提早12月初就來報到，還有7至8月應是颱風好發期卻缺少颱風，一直到9月氣象局才發布首個颱風警報；降雨部分，全年呈現「北多南少」的不平均情形，南部地區更迎來30年最少雨量，好在9月後連續颱風才救回岌岌可危的缺水危機。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局氣象預報中心呂國臣主任表示，今年臺灣主要氣候特徵為春季正常偏暖、梅雨季偏冷且降雨集中、夏季高溫少雨、侵臺颱風偏少、秋冬季先暖後冷，整體而言各地氣溫偏暖。
氣溫幅度較大研判因反聖嬰背景影響，5月為同期第2冷，北部及東半部多站日照時數同期最少；7至8月為同期第5熱，尤其玉山同期最熱；8月蘇澳、彭佳嶼同期最熱，到了12月氣溫卻「斷崖式」下降，北方冷空氣頻繁南下，甚至出現12年來最早寒流（12/18）。另據氣象局統計資料顯示，今年雖為偏暖的一年，同時名列全球史上第6熱，台灣偏暖但為自2015年來最冷的一年。
雨量部分，呂國臣指出今年全台雨量「北多南少」，其中鞍部測站創紀錄同期第1、基隆同期第2、竹子湖及蘇澳同期第3。綜觀全台雨量來看，5月梅雨季降雨為同期第6多、7至8月因缺少颱風雨量降至同期第2少，直至10月受到尼莎颱風共伴效應影響，雨量接近氣候值2倍。值得一提的是，今年台南、恆春、大武年平均雨量1299毫米，較氣候值少將近4成，更為30年來最少的一年。
最後，呂國臣針對年度季節特徵進行概述，「雨量分布不均、冷熱交替頻繁」，1-4月冬春整體正常至偏暖；5-6月先冷後暖反差大，降雨集中5月；7-9月高溫少雨缺乏颱風；10-12月先暖後冷反差大，降雨集中10月北部。