大同寶寶進化版！首創人偶造型智慧音箱 動口就能聽音樂
以二頭身、紅色頭盔、橄欖球為經典識別的大同寶寶，不再只是個公仔，與時俱進的跟上時代，以經典外型打造全球首創人偶造型AI智慧音箱，配置360度全向音效喇叭，內建google語音助理讓大同寶寶化身生活管家，大同寶寶智慧音箱自12月20日晚上8點於嘖嘖平台上架，目前贊助金額突破389萬，早鳥價3580元，目前贊助人數將近900位。
記者周淑萍/綜合報導
1969年台灣第一隻企業公仔「大同寶寶」，從第一代閉眼沉思到現在張眼看準目標，參與了無數台灣家庭的記憶。時至今日，大同寶寶跨世代進化，以經典外型打造全球首創人偶造型AI智慧音箱。採用1.2寸(53公釐)全音效喇叭並結合獨家T-Boost的雙渦輪低音喇叭 ; 360 度全向音效喇叭，音樂傳遞無死角; 支援四大音樂主流平台Spotify、KKbox、Apple Music、YouTube Music。
同時通過Google認證，內建Google 語音助理出個聲即可為你解決生活大小事，舉凡查詢天氣、交通路線、查詢店家、播放串流音樂、預約鬧鐘提醒、聲控家中家電、外國詞彙翻譯、朗讀故事、Podcast 節目等，也可透過大同寶寶智慧音箱聲控家中智慧家電。
「大同寶寶智慧音箱」頭部網狀布料採用T-Texture先端高分子塑料布，可達防水防油抗污之效; 另將開關鍵、音量調節、藍芽鍵、播放鍵及麥克風收音開關設計於腳部黑鞋區域。目前已經在嘖嘖募資平台上架，超早鳥價3,580元，即日起至2023/1/13止熱烈募資中，預計2023年2月出貨。