台中跨年可觀人潮　搭捷運、接駁最方便

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交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會地點在水湳中央公園，場地廣闊加上疫情緩解，預期會吸引相當可觀的人潮，為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線4條免費接駁路線，各接駁站前往會場的發車時間為17時至23時30分；回程發車時間為22時至隔日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班車，坐滿即開，提供快速便捷服務。
交通局說，今年台中跨年晚會為全台最大場、卡司最豪華，全國各地的朋友都非常關注，交通局也針對外縣市朋友提供便利交通，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至台鐵西站旁(近捷運松竹站出口2)搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的朋友可在台中秋紅谷生態公園下車後，步行至市政北七路/朝富路口搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場，歡迎民眾多加利用免費接駁服務。
葉昭甫指出，市府已與捷運、公車業者及台鐵協調，配合活動時間加開班次及延後收班，捷運將延後營運至凌晨2時；市區公車則有23、54、82延、108、300、303、304、305、525、綠1及綠4等11條公車路線延後收班，台鐵則加開3班列車(南下列車2班；北上列車1班)，方便疏運參加跨年活動的民眾，放心跨年、安全返家。
另外，為維持會場周邊道路交通順暢，市府在會場的南、北側共規劃3處汽車及1處機車的免費停車場，妥善分流南北車輛動線，建議開車行駛國道1號(下中清交流道)、台74線(下北屯一交流道)及環中路從會場北側來的民眾，可將車輛停放在北水湳停車場，停車後步行至經貿路/黎明路口搭乘「北水湳線」接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側來的朋友，可將車輛停放在創研22或創研26停車場，再步行約10分鐘至會場，停車南北動線分流，交通順暢不打結；會場東北側(啟航路至中科路之間)也規劃1處機車停放區，提供約4,100個機車格位，方便民眾停好車後步行即可抵達會場。
交通局補充，從捷運站出站後步行也可抵達會場，今年特別於捷運站出站後往會場方向(甘肅路)規劃行人步行空間，來參加跨年晚會的朋友可搭乘捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」，捷運站出站後依循指標步行經甘肅路即可抵達中央公園跨年晚會會場，現場有交通管制設施及交管人員疏導，提供民眾步行的空間；此外，搭乘計程車的民眾，市府也規劃在中央公園會場周邊規劃計程車招呼站，並自活動當日22時開始排班，離場民眾可至敦化路與啟航路口候車，或可利用「台中交通網APP」查詢計程車叫車資訊提前預約。