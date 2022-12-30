家樂福兔年福袋來了！198元抽極光之旅 刮刮卡100%有獎
農曆新年到來，各大通路開賣新春福袋，家樂福與全聯同一時間於初一1/22上午10點開賣，總計約有一萬份，每袋價格198元，除了有進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌外，還有一張100%有獎的刮刮卡，最大獎可得價值43萬的夢幻極光雙人遊輪之旅，二獎為荷比法10日雙人遊。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福兔年福袋於初一早上10點開賣，發送號碼牌並開放顧客排隊購買，每人限購一份，家樂福量販店每間門市限量一百份，超市採限量販售，總計約一萬份。每袋售價198元，除了零食、泡麵等自有品牌商品，還有義大皇家劇院年度大劇「奇幻之旅」買一送一優惠券、雄獅旅遊國內外訂房折扣300元優惠券。
最重要的是購買福袋者，在結帳時收銀人員將提供「錢兔似錦」100%中獎的刮刮卡一張，有別於去年福袋頭獎送出護國神山台積電股票，今年因應國門解封，福袋頭獎為價值43萬的夢幻極光雙人之旅，還有國內旅遊住宿、餐飲券與家樂福提貨券。
獎項共分為 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，財氣區需於2023年1月30日輸入抽獎序號完成登錄，可抽頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎「荷比法10日雙人遊」。「手氣旺」區、「運氣旺」刮開即可確認獎項。