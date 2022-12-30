內幕／兵役議題沒得分！藍營立場未整合　掉執政黨陷阱

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過往立法院運作慣例，各部會行政命令皆為發布後即生效，送至立法院多為查照，但如開放核食、開放美豬等重大議題，在野黨才會提出從查照改審查，執政黨幾乎不會主動提出。如今，民進黨傳出擬將兵役延長改為審查，引國民黨第一時間強烈反彈，群起砲轟蔡政府敢做不敢當，竟要在野黨替兵役延長背書？並直指一切皆為民進黨與蔡英文的政治算計，否定態度看似強烈。
不過，國民黨12月27日舉行記者會，拋出3大配套包括要求政府落實改善服役內容、給予役男合理待遇，及重建軍人光榮感等，並強調國民黨「支持兵役改革」。黨內人士直言，由於第一時間國民黨團以強烈字眼砲轟執政黨，之後卻又對外表達支持，恐造成民眾困惑，不知藍營究竟是否支持延長，導致黨在此議題上沒有得分。
不具名藍營立委也認為，國民黨團起初未統一好立場對外發言，中了執政黨所設下陷阱；他表示，綠營突拋兵役延長為審查，民進黨團應早已預料國民黨團會有意見，待藍營表達強烈反對，便易讓外界覺得國民黨不支持兵役改革，沒有保家衛國決心。
另外，加上泛藍陣營主張不同，如中廣董事長趙少康就喊出堅決反對延長兵役，更令選民加深疑慮。就算國民黨團附和贊同審查，並且明確表態延長，又會有丟失年輕選票之隱憂，進而影響到2024總統、立委選舉，藍營顯然進退兩難，哪種論調都會被議論。
進一步以數字面來看，根據12月30日TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，調查顯示民進黨在兵役延長議題上，獲得超過3000則正面聲量，好感度約0.46%；反觀國民黨僅只有0.39%，未明確表達立場支持與否，甚至反對實質審查，皆是引發民眾負面觀感主因。
隨台海局勢緊張，國民黨不斷訴求和平，呼籲應以對話緩和兩岸對立。但國際環境驟變，在美中兩大強國角力之下，台灣現階段唯提升自身國防硬實力，才是增加避戰籌碼的唯一解。如今兵役延長已成事實，但國民黨在此議題上並未得分，內部也呈現立場混亂，中了民進黨「以退為進」的計。