跨年喝咖啡！7-11拿鐵買1送1　全家74杯2023元：不到5折

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜12月31日前
▪精品美式第2件0元，5折（平均原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵第2件0元，5折（平均原價90元、特價45元）
▪大杯濃萃美式第2件0元，5折（平均原價50元、特價25元）
▪大杯熱咖啡珍珠歐蕾第2件0元，5折（平均原價75元、特價38元）
▪大杯熱英式紅茶第2件0元，5折（平均原價35元、特價18元）
▪大杯脆酷摩卡咖啡第3件0元，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯太妃焦糖風味瑪奇朵第3件0元，6.7折（平均原價65元、特價43元）
📍門市｜2023年1月1日至1月8日
▪CITY指定系列飲品任選2件7.9折、4件7.5折（不含不可思議咖啡）
📍APP｜12月28日起至2023年1月2日
▪精品美式買7送7，5折（平均原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵買7送7，5折（平均原價90元、特價45元）
📍APP｜12月30日起至2023年1月2日（皆每日限量）
▪大杯濃萃美式買7送7，5折。（平均原價50元、特價25元）
▪西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買3送2，約6折。（平均原價80元、特價48元）
▪完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡買3送2，約6折。（平均原價85元、特價51元）
▪一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買3送2，約6折。（平均原價60元、特價36元）
▪濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，約6折。（平均原價70元、特價42元）
📍APP｜12023年1月1日至1月8日
▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）
🟡全家
📍門市｜12月30日至2023年1月2日（限用全盈+PAY）
▪全家霜淇淋買1送1，5折（平均原價49元、特價25元）
▪大杯美式買1送1，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買1送1，5折（平均原價55元、特價28元）
📍APP｜12月30日至2023年1月2日
▪私品茶65元系列62杯2023元，約5折（平均原價65元、特價33元）
▪大杯特濃美式74杯2023元，約5折（平均原價55元、特價27元）
▪大杯特濃拿鐵62杯2023元，約5折（平均原價65元、特價33元）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（平均原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍APP｜12月31日至2023年1月2日
▪大杯特濃美式30杯888元，約5.4折（平均原價55元、特價30元）
▪特濃拿鐵咖啡25杯888元，約5.5折（平均原價65元、特價36元）
🟡OKmart
📍門市｜12月31日前
▪大杯美式買2送2，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（平均原價55元、特價28元）
▪經典阿華田單杯7折（平均原價50元、特價35元）
▪阿華田摩卡拿鐵單杯7折（平均原價65元、特價46元）