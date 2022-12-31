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跨年喝咖啡！7-11拿鐵買1送1　全家74杯2023元：不到5折

▲四大超商搶攻跨年商機發動咖啡促銷，7-11多款飲品第2件0元、等於買1送1；全家祭出美式74杯2023元，比5折還划算。（圖／業者提供）
▲四大超商搶攻跨年商機發動咖啡促銷，7-11多款飲品第2件0元、等於買1送1；全家祭出美式74杯2023元，比5折還划算。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎接疫後開放國門的第一個跨年夜，加上適逢周六，今年跨年人潮勢必比往年更熱鬧。搶攻龐大的跨年商機，四大超商全端出最受歡迎的咖啡促銷，7-11包括濃萃美式等多款飲品「第2件0元」，全家則有拿鐵、美式、霜淇淋全買1送1，APP另有大杯特濃美式74杯「2023元」，換算下來比買1送1折扣幅度還便宜。《NOWnews》咖啡包算好各家折扣及單杯特價，一文看懂怎麼買、怎麼喝最划算。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月31日前
▪精品美式第2件0元，5折（平均原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵第2件0元，5折（平均原價90元、特價45元）
▪大杯濃萃美式第2件0元，5折（平均原價50元、特價25元）
▪大杯熱咖啡珍珠歐蕾第2件0元，5折（平均原價75元、特價38元）
▪大杯熱英式紅茶第2件0元，5折（平均原價35元、特價18元）
▪大杯脆酷摩卡咖啡第3件0元，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯太妃焦糖風味瑪奇朵第3件0元，6.7折（平均原價65元、特價43元）

📍門市｜2023年1月1日至1月8日
▪CITY指定系列飲品任選2件7.9折、4件7.5折（不含不可思議咖啡）

📍APP｜12月28日起至2023年1月2日
▪精品美式買7送7，5折（平均原價80元、特價40元）
▪精品拿鐵買7送7，5折（平均原價90元、特價45元）

📍APP｜12月30日起至2023年1月2日（皆每日限量）
▪大杯濃萃美式買7送7，5折。（平均原價50元、特價25元）
▪西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買3送2，約6折。（平均原價80元、特價48元）
▪完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡買3送2，約6折。（平均原價85元、特價51元）
▪一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶買3送2，約6折。（平均原價60元、特價36元）
▪濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，約6折。（平均原價70元、特價42元）

▲APP即日起至2023年1月2日，每日限量開賣大杯濃萃美式買7送7，平均單杯25元。（圖／業者提供）
▲APP即日起至2023年1月2日，每日限量開賣大杯濃萃美式買7送7，平均單杯25元。（圖／業者提供）
📍APP｜12023年1月1日至1月8日
▪特大美式5杯188元，約6.3折（平均原價60元、特價38元）
▪特大拿鐵咖啡4杯特價188元，約6.7折（平均原價70元、特價47元）
▪熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯特價188元，約6.8折（平均原價55元、特價38元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶4杯特價188元，約6.3折（平均原價75元、特價47元）

▲APP於1月1日至1月8日繼續接棒開賣，特大杯美式5杯188元，平均單杯38元。（圖／業者提供）
▲APP於1月1日至1月8日繼續接棒開賣，特大杯美式5杯188元，平均單杯38元。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜12月30日至2023年1月2日（限用全盈+PAY）
▪全家霜淇淋買1送1，5折（平均原價49元、特價25元）
▪大杯美式買1送1，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買1送1，5折（平均原價55元、特價28元）

📍APP｜12月30日至2023年1月2日
▪私品茶65元系列62杯2023元，約5折（平均原價65元、特價33元）
▪大杯特濃美式74杯2023元，約5折（平均原價55元、特價27元）
▪大杯特濃拿鐵62杯2023元，約5折（平均原價65元、特價33元）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（平均原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（平均原價65元、特價33元）

▲全家在APP開賣大杯特濃美式74杯2023元，平均單杯27元，比買一送一5折還划算。（圖／手機截圖）
▲全家在APP開賣大杯特濃美式74杯2023元，平均單杯27元，比買一送一5折還划算。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富
📍APP｜12月31日至2023年1月2日
▪大杯特濃美式30杯888元，約5.4折（平均原價55元、特價30元）
▪特濃拿鐵咖啡25杯888元，約5.5折（平均原價65元、特價36元）

🟡OKmart
📍門市｜12月31日前
▪大杯美式買2送2，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買2送2，5折（平均原價55元、特價28元）
▪經典阿華田單杯7折（平均原價50元、特價35元）
▪阿華田摩卡拿鐵單杯7折（平均原價65元、特價46元）

▲OKCAFE與阿華田推出聖誕限定聯名，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵限時7折。（圖／業者提供）
▲OKCAFE與阿華田推出聖誕限定聯名，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵限時7折。（圖／業者提供）

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