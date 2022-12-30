中油虧損2千億數字驚人！李順欽：明年轉虧為盈希望不大

李順欽今日受訪指出，因俄烏戰爭未歇，石油、天然氣價格攀高，為配合政府照顧民生與工業用戶，以及穩定國內物價，持續吸收汽柴油、天然氣及液化石油氣產品價格，中油截至11月止，營收1萬1305億元，稅前虧損2003億，累積虧損2033億，12月績效也不見起色，粗估會再虧160、170億左右，到年底預估税前虧損2173億，政策吸收金額高達2865億元，今年將突破3千億元。
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針對明年石化業景氣部分，李順欽則說，「明年還看不到好在哪裡？」，今年3月開始出現虧損，下半年更是每況愈下，「到明年上半年應該還是會很不好」，目前EG（乙二醇）價格持續呈現倒掛狀態，盼明年第3季可望出現轉機。
李順欽表示，中油營運希望明年能獲得適度改善，而天然氣價格向下修正，有助中油鬆緩營運上的壓力，為了避免累計虧損持續擴大，希望能夠適時、合理的反應油氣價格。除此之外，針對淨零轉型，他表示，中油早已規劃減碳的轉型路徑，用數位轉型帶領公司，邁向2050淨零碳排目標。
他提到，聯合國氣候變遷大會COP27上個月在埃及落幕，會中設立氣候賠償損失與損害基金，象徵碳定價的時代來臨，「中油準備好了」，透過氣候變遷因應小組，做碳定價制定，在制定之前，要先完成碳足跡盤查，中油已在今年年底完成3個事業部、21項產品的碳足跡盤查，未來將接者展開內部碳定價，朝向2050淨零邁進。