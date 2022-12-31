公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

跨年前先來拍！「這5地」聖誕造景還在　配煙火拍照絕美

▲《NOWnews今日新聞》特地盤點出還沒收聖誕樹的景點懶人包，在聖誕樹的襯托下，煙火秀更顯得絢爛耀眼，怎麼拍都能隨時炫爆IG。（圖／攝影部落客yenlee_1206授權提供）
▲《NOWnews今日新聞》特地盤點出還沒收聖誕樹的景點懶人包，在聖誕樹的襯托下，煙火秀更顯得絢爛耀眼，怎麼拍都能隨時炫爆IG。（圖／攝影部落客yenlee_1206授權提供）

記者汪睿琦/綜合報導

要迎接2023年了！今（31）晚跨年夜除了欣賞全台各地煙火秀、演唱會表演以外，拍美照發布社群平台也是許多人不可或缺的儀式感。《NOWnews今日新聞》特地盤點出「聖誕樹」還沒收的景點懶人包，在聖誕樹的襯托下，今晚煙火秀會更顯得絢爛耀眼，怎麼拍都能隨時炫爆IG等社群平台。以大台北地區來說，除了台北市信義區統一時代百貨聖誕樹，還有新北耶誕城，另外，台南聖誕跨年燈節、宜蘭「愛在聖誕 愛在宜蘭」、屏東聖誕節等等，讓跨年拍照更有一番風味！

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🎄統一時代百貨聖誕遊樂園（遊樂設施到1/2）

每年聖誕節統一時代百貨都會在2樓夢廣場架起聖誕樹，站在通往廣場大階梯下由下往上拍就能一次把聖誕樹、後方101大樓收入鏡頭中，在絢爛煙火秀襯托下，加上聖誕樹的繽紛，絕對絕美啊！

🎄新北耶誕城（到1/2）

號稱「最長壽耶誕城」的新北歡樂耶誕城將一路開到明年1/2，雖然板橋區沒有施放煙火跨年的活動，但民眾不妨安排晚上先來同為板南線的板橋車站拍一波網美照，再搭乘捷運一路前往市政府站，一次跑兩個地方一線抵達，方便又能GET到美照。

▲4Foodie在統一時代百貨台北店打造聖誕美食遊樂園，豎起13米高的飄雪聖誕樹，攜手紐約Parsons藝術家Katherine Yang，設計出超可愛的摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯等5大必玩遊樂設施，還集結超過60家美食攤位輪番上陣，首波必吃超人氣時飴千層蛋糕、新村站著吃烤肉、週末炸雞俱樂部、Mirai Takarabako未來寶盒、得正#手搖飲等名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4Foodie在統一時代百貨台北店打造聖誕美食遊樂園，豎起13米高的飄雪聖誕樹，攜手紐約Parsons藝術家Katherine Yang，設計出超可愛的摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯等5大必玩遊樂設施，可以輕鬆把101大樓跟聖誕樹融為背景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今年新北耶誕城有眾Disney+巨星們，像是雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色等著你來尋寶打卡。（圖／記者汪睿琦攝）
▲今年新北耶誕城有眾Disney+巨星們，像是雪寶、冰雪女王艾莎、漫威樹人格魯特、玩具總動員等超萌角色話題爆棚。（圖／記者汪睿琦攝）
🎄台南聖誕跨年燈節

台南觀旅局號稱主打「從聖誕玩到跨年」，市區內到處擺設的聖誕燈飾、聖誕樹一路陪民眾精彩到跨年！

🟡中西區河樂廣場的「平安的問候」、新營文化中心「平安的串連」聖誕樹（展至112/1/3）

🟡台南市政府民治市政中心的市民廣場聖誕樹（展至112/1/8）

🟡永康區的市圖新總館閱之森公園也有「點亮新知‧喜悅聖誕」活動（111/12/10-112/2/10）

🟡遠東百貨台南成功店、臺南大遠百原民風格聖誕燈飾

🟡奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」（展至112/1/10）

🟡南紡購物中心的13米「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹」（展至112/1/2）

🟡新光三越台南新天地西門廣場的「流金夢境 · 北歐雪國耶誕」（展至112/1/2）

🟡柳營尖山埤渡假村與聖誕布置（展至111/12/31），上傳發布於個人FB或IG，照片並設為公開，即可換取住宿五折券一張！

▲今年台南除了集結台、日、韓眾巨星開唱的精彩「台南好YOUNG跨年晚會」外，台南觀旅局也公布一系列跨年台南打卡行程，盛邀旅客「來台南跨年」！圖為遠東百貨台南成功店前聖誕樹。（圖／臺南市政府原住民族事務委員會提供）
▲今年台南除了集結台、日、韓眾巨星開唱的精彩「台南好YOUNG跨年晚會」外，台南觀旅局也公布一系列跨年台南打卡行程，盛邀旅客「來台南跨年」！圖為遠東百貨台南成功店前聖誕樹。（圖／臺南市政府原住民族事務委員會提供）
▲南紡購物中心的13米「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹」，展至112/1/2。（圖／翻攝自南紡購物中心官方臉書）
▲南紡購物中心的13米「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹」，展至112/1/2。（圖／翻攝自南紡購物中心官方臉書）
🎄宜蘭縣議會廣場「2022愛在聖誕 愛在宜蘭」（到2/5

在宜蘭縣議會前紅磚廣場點燈一路到明年2/5，聖誕樹燈光音樂秀每晚17:30~22:00亮燈，有頂有著金黃閃亮星星造型的12米聖誕樹，10米的聖誕老公公換上新裝，手提著滿滿一大袋禮物，駕著馴鹿車的2隻圓滾滾的麋鹿坐在草地上，伴隨著吹著號角的8米高大天使和小天使，散播著無限歡樂的祝福；沿著紅磚道走到底，還可以看到夢幻的灰姑娘的南瓜馬車！

欣賞完縣議會廣場上的聖誕樹，可到羅東中山公園參加跨年晚會，晚上19點起由10組藝人接力演唱，包括丘與樂樂團、徐暐翔、ANGIE安吉、火星混蛋、GJ蔣卓嘉、李佳歡、唐仲彣、雙人組合G5SH，晚間11點59分，擔任壓軸的ØZI陪大家一起倒數，最後由女團HUR開唱。今年羅東跨年晚會還首次跟宜蘭村卻國際溫泉酒店合作，零時在24樓頂施放300秒高空煙火秀，陪伴羅東鄉親迎來璀璨2023年。

▲宜蘭「2022 愛在聖誕、愛在宜蘭」除了有12米聖誕樹外，還有聖誕老公公、圓滾滾麋鹿、灰姑娘的南瓜馬車等等，聖誕氛圍感瞬間拉滿。（圖／部落客「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」授權提供）
▲宜蘭「2022 愛在聖誕、愛在宜蘭」除了有12米聖誕樹外，還有聖誕老公公、圓滾滾麋鹿、灰姑娘的南瓜馬車等等，聖誕氛圍感瞬間拉滿。（圖／部落客「宜蘭ㄚ欣的美食日誌」授權提供）
▲欣賞完縣議會廣場上的聖誕樹，可到羅東中山公園參加跨年晚會，晚上19點起由10組藝人接力演唱。（圖／取自羅東鎮公所臉書）
▲欣賞完縣議會廣場上的聖誕樹，可到羅東中山公園參加跨年晚會，晚上19點起由10組藝人接力演唱。（圖／取自羅東鎮公所臉書）
🎄屏東聖誕節（到1/2）

位於屏東公園的「屏東聖誕節」早前在《Social Lab社群實驗室》追蹤下憑藉1.6萬則討論量拿下「全台最頂耶誕城」亞軍寶座。以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。今年主題為「冰世界．雪國度」，除了有許多燈飾打造出夢幻意境，更有一個高達10米的雪怪印記，令人歎為觀止。每逢假日整點時，還會有「降雪」的景象，網友紛紛表示非常期待。

民眾拍完「屏東聖誕節」後，就可以到屏東縣立體育館參加跨年晚會，卡司包含壞特?te、陳勢安、YELLOW黃宣、高爾宣、艾薇、張語噥、金星VERA等實力組合，看完跨年演唱會也別忘了殺到墾丁迎接第一道曙光喔！

▲位於屏東公園的「屏東聖誕節」也憑藉1.6萬則討論量拿下亞軍寶座。以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。（圖／翻攝自2022屏東聖誕節官網）
▲位於屏東公園的「屏東聖誕節」也憑藉1.6萬則討論量拿下亞軍寶座。以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。（圖／翻攝自2022屏東聖誕節官網）
▲「屏東聖誕節」的浪漫燈飾不輸新北耶誕城。（圖／屏東縣政府提供）
▲「屏東聖誕節」的浪漫燈飾不輸新北耶誕城。（圖／屏東縣政府提供）

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