跨年前先來拍！「這5地」聖誕造景還在　配煙火拍照絕美

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每年聖誕節統一時代百貨都會在2樓夢廣場架起聖誕樹，站在通往廣場大階梯下由下往上拍就能一次把聖誕樹、後方101大樓收入鏡頭中，在絢爛煙火秀襯托下，加上聖誕樹的繽紛，絕對絕美啊！
🎄新北耶誕城（到1/2）
號稱「最長壽耶誕城」的新北歡樂耶誕城將一路開到明年1/2，雖然板橋區沒有施放煙火跨年的活動，但民眾不妨安排晚上先來同為板南線的板橋車站拍一波網美照，再搭乘捷運一路前往市政府站，一次跑兩個地方一線抵達，方便又能GET到美照。
🎄台南聖誕跨年燈節
台南觀旅局號稱主打「從聖誕玩到跨年」，市區內到處擺設的聖誕燈飾、聖誕樹一路陪民眾精彩到跨年！
🟡中西區河樂廣場的「平安的問候」、新營文化中心「平安的串連」聖誕樹（展至112/1/3）
🟡台南市政府民治市政中心的市民廣場聖誕樹（展至112/1/8）
🟡永康區的市圖新總館閱之森公園也有「點亮新知‧喜悅聖誕」活動（111/12/10-112/2/10）
🟡遠東百貨台南成功店、臺南大遠百原民風格聖誕燈飾
🟡奇美博物館13公尺高的「幸福聖誕樹」（展至112/1/10）
🟡南紡購物中心的13米「卡娜赫拉的小動物幸福聖誕樹」（展至112/1/2）
🟡新光三越台南新天地西門廣場的「流金夢境 · 北歐雪國耶誕」（展至112/1/2）
🟡柳營尖山埤渡假村與聖誕布置（展至111/12/31），上傳發布於個人FB或IG，照片並設為公開，即可換取住宿五折券一張！
🎄宜蘭縣議會廣場「2022愛在聖誕 愛在宜蘭」（到2/5）
在宜蘭縣議會前紅磚廣場點燈一路到明年2/5，聖誕樹燈光音樂秀每晚17:30~22:00亮燈，有頂有著金黃閃亮星星造型的12米聖誕樹，10米的聖誕老公公換上新裝，手提著滿滿一大袋禮物，駕著馴鹿車的2隻圓滾滾的麋鹿坐在草地上，伴隨著吹著號角的8米高大天使和小天使，散播著無限歡樂的祝福；沿著紅磚道走到底，還可以看到夢幻的灰姑娘的南瓜馬車！
欣賞完縣議會廣場上的聖誕樹，可到羅東中山公園參加跨年晚會，晚上19點起由10組藝人接力演唱，包括丘與樂樂團、徐暐翔、ANGIE安吉、火星混蛋、GJ蔣卓嘉、李佳歡、唐仲彣、雙人組合G5SH，晚間11點59分，擔任壓軸的ØZI陪大家一起倒數，最後由女團HUR開唱。今年羅東跨年晚會還首次跟宜蘭村卻國際溫泉酒店合作，零時在24樓頂施放300秒高空煙火秀，陪伴羅東鄉親迎來璀璨2023年。
🎄屏東聖誕節（到1/2）
位於屏東公園的「屏東聖誕節」早前在《Social Lab社群實驗室》追蹤下憑藉1.6萬則討論量拿下「全台最頂耶誕城」亞軍寶座。以16個絕美燈飾以及不同特色打卡區結合聖誕市集、燈光秀、集點遊戲等多元活動吸引許多人前往。今年主題為「冰世界．雪國度」，除了有許多燈飾打造出夢幻意境，更有一個高達10米的雪怪印記，令人歎為觀止。每逢假日整點時，還會有「降雪」的景象，網友紛紛表示非常期待。
民眾拍完「屏東聖誕節」後，就可以到屏東縣立體育館參加跨年晚會，卡司包含壞特?te、陳勢安、YELLOW黃宣、高爾宣、艾薇、張語噥、金星VERA等實力組合，看完跨年演唱會也別忘了殺到墾丁迎接第一道曙光喔！