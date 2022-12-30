宋逸民、小甜甜鬧翻！炎亞綸曝宗教「唯一真理」：很重要
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爭議不段，在女星小甜甜（張可昀）退出後，扯出一連串暗黑內幕，風波持續延燒。根據《三立新聞網》報導，藝人炎亞綸今（30）日出席活動受訪時，談到宗教真理，他也坦言：「信仰很重要，信仰就是勸人向善。」被問到有無「奉獻」經驗，他也笑了：「現在就是奉獻給演藝圈」。
娛樂中心／綜合報導
炎亞綸今受邀出席「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，透露自己蠻喜歡接觸宗教，也不會限定哪些宗教，心態很開放，也有被傳教的經驗，「會聽一下，感覺是不是自己想要的，再進一步交流。」談起心中對妖怪的定義，他說妖怪通常代表人類心中的黑暗、膽小和邪惡的面向，像是自己對黑很膽小，心中可能有膽小的鬼。
他接著透露自己先前曾遇過的「碰鬼」經驗，他曾在一次的工作中入住剛蓋好的飯店，晚上睡覺時夢到隔壁房在開Party，一直撞到牆壁，他也因此被吵醒。後來才得知隔壁房根本沒有人入住，且同事還做和他一模一樣的夢，令他不寒而慄。不過，被問到「鬼比較可怕還是人比較可怕？」他也笑回：「其實都有很厲害的，像是這個經驗就是令我至今印象深刻沒有忘記，但也有一些人做的一些壞事，我也是這輩子不會忘記，所以我覺得看功力吧」。（編輯：郭佩蓉）