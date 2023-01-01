連假叫外送不想等？試「這3招」可加快速度：外送員搶送
元旦連假期間，宅在家不想外出，動動手指透過外送平台點就能一日三餐。但連假期間訂單多，外送員可能接單接不完，這時該如何讓你的餐點被外送員看到願意接下呢？《NOWnews今日新聞》彙整了官方和外送員看法，提供3點秘訣，包含給小費、點較近的餐廳或是改為自取，都是可以讓民眾快速吃到的熱騰騰餐點的方法。
記者周淑萍/綜合報導
根據foodpanda 發言人郭昕宜表示：「跨年期間會比前一周的訂單量，預估會成長20~30%。」民眾需求增加，如果外送員又不願意上線，意味消費者從點餐到收餐的等待期可能要更長。不想等太久，提供幾個小秘訣，可以讓你的單不會在空中飄沒人接。首先最現實面的就是「給小費」，目前foodpanda 可以預先支付小費，外送員在接單時也能看到小費，大大增加了接單意願。根據餐廳業者和平台的觀察，消費者事先給小費能大幅降低轉單的發生。
Uber Eats目前沒有提供事先支付小費的方式，但結帳時在「外送選項」可以自費使用「優先」取餐後就會直接送到用戶手上。此外，也會建議熱門時段盡量點距離較近的餐廳，如果餐點太多分成兩張下單也回提高接單意願。當然不想要苦苦守候自己的訂單被翻牌，最快的方式就是改用「自取」，而在熱門期間建議要提早一小時點餐才不會餓肚子喔！