MLB／芝加哥小熊今夏幹大事　美媒推薦再買Devers

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「運動畫刊」的寫手Kade Kistner日前發表了一篇文章，認為Devers與紅襪隊的續約條件始終談不攏，今年休賽季紅襪已經眼睜睜看著明星游擊手Xander Bogaerts成為自由球員，並且與聖地牙哥教士隊簽約，而紅襪隊卻沒有得到任何回報，並且球隊之前還把明星外野手Mookie Betts「賤賣」給洛杉磯道奇隊，若不想重蹈覆徹，那把剩一年控制權的Devers賣掉，是球團的好選擇。
小熊隊在今年的補強後，陣容還缺了一支左打重砲手，交易來今年26歲，並且賽季敲出27轟、進攻指數.879的Devers，不只能加強三壘火力，也能讓他與Christopher Morel、Keegan Thompson等年輕新秀一同成為球隊的未來。
若真的能順利換來Devers，那小熊隊的二、三壘、游擊將分別是Nico Hoerner、Devers與Swanson，相較今年賽季的陣容可以說是大大升級。
作者最後還提到，紅襪要賣Devers的話，還能把明年賽季將佔球隊近3000萬美元(約台幣9.2億)薪資空間的左投Chris Sale一起打包給小熊，今年33歲的Sale因為傷勢不斷，近三年出賽場次少得可憐，休賽季已經傳出紅襪隊有在聽取他的交易報價，但前提是Sale在明年要保持健康，並且放棄他的交易否決權。