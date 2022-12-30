雨彈轟！跨年夜101大樓恐「被消失」 元旦這3地看嘸日出
明天跨年夜記得帶雨具出門！受東北季風影響，明（31）日一直到1/4都會有零星雨勢，尤其是基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等地區，明天整天都會持續陰雨，要去觀看跨年煙火秀的民眾需特別注意。由於水氣相當多，台北101大樓很可能會被低雲籠罩，中央氣象局建議，可以前往偏北、偏東的上風處，比較可以看到完整煙火秀。至於第一道新年曙光，桃園以北、離島地區、東半部地區看見日出及曙光機率偏低。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員張承傳表示，今天到1/4全台幾乎都受東北季風影響，桃園以北、宜蘭東北部地區從雷達顯示圖來看，水氣「多到發紅」，明晚欲出門觀賞煙火的朋友請記得攜帶雨具。1/1元旦開始東北季風會漸漸減弱，不過雙北山區、宜蘭花蓮仍然會有局部大雨發生；此外，氣象局針對31日清晨基隆北海岸、宜蘭縣兩地發布大雨特報，會有局部大雨情事發生，請當地民眾嚴防坍方及落石。
至於新年曙光部分，張承傳表示1/1清晨雲霧水氣仍然偏多，桃園以北、離島地區、東半部地區要看到曙光恐怕有些困難；中南部地區則還是有機會看到，民眾可前往碰碰運氣。另張承傳也題醒民眾，海拔高山上可能會有路面結冰情況，若民眾安排到山上追曙光跨年，請切記當心腳下濕滑，以免發生意外。