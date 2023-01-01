房市／餐飲零售業疫後布局　2項商用產品引關注

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信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，零售餐飲業者看好疫後市場復甦商機，已開始布局明年展店計畫，從2022年六都店面租賃件數統計可看出，台北市前三季店面租賃件數呈現逐季增漲，六都前三季件數總和1,516件，相比去年同期1,106件，也有37%的成長。
林建勛分析，餐飲及零售業者租、買商用不動產，以自用為大宗，主要鎖定店面、廠房這兩類產品。疫情雖然帶給餐飲、零售業不小衝擊，卻也加速產業升級、數位轉型，成為公司在做租、買店面決策時的考量因素。觀察目前零售業經營策略朝OMO虛實整合發展，實體零售業通過併購、異業結盟擴張事業版圖，近期東森購物與全家便利商店強強聯手，打造首間寵物複合門市，因此中、大坪數，適合複合商店且可彈性規劃的空間，是未來店面市場發展重點。
另外，在強勁內需支撐，企業為擴充產能，需要增設產線、新建物流倉儲中心，因此有廠房相關產品需求。觀察2022年上市櫃法人交易統計，零售業投資商用不動產以統一超商為今年最大買家，共斥資136.46億，取得包括桃園航空城產專區土地、統一國際大樓商場持分、楊梅區瑞源段土地、北屯區碧柳段土地；連鎖品牌路易莎咖啡看好咖啡「黑金」市場，於12月斥資5.51億元取得新莊新工段一小段廠辦，將規劃中央工廠及辦工室使用。
林建勛進一步說明，預估明年經濟成長放緩，市場支撐將由外銷轉為內需，餐飲、零售相關產業持續看好，自用需求帶旺整體店面租售市場，也吸引收益置產型買方關注抗通膨、保值的店面產品，但須注意標的租金部分是否在疫情期間有所調整，避免影響後續租金收益率成效，此外，近期也觀察到有買方鎖定的是屋齡較「資深」的透天店面產品，主要看中未來的改建效益。