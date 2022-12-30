「極速奧援」打造金牌勁旅 未來之星潘奎恩「乖到挨罵」

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潘奎恩跆拳道啟蒙很晚，原本是練田徑跳遠的他，因身材條件好被挖掘，雖國二才轉練跆拳道，但很快就嶄露超高天賦，接觸3個月的正規訓練，就拿到全國青年盃金牌，跌破眾人眼鏡。
從平鎮高中畢業後，潘奎恩加入心中的第一自願，彰師大跆拳道隊，也成為國家隊常客，但今年參加世錦賽卻意外在首輪就出局，讓他相當沮喪。
回國後潘奎恩沉澱再出發，本次在國內世大運選拔賽連過4關封王，也讓他重拾信心。潘奎恩說，「教練蘇泰源給我很多心理建設，學長黃鈺仁則傳授給我很多經驗和技術，讓我進步很多，同時贊助商極速超跑的支持，也讓選手能無後顧之憂訓練。」
教練蘇泰源說，潘奎恩天賦高，但在場上缺乏霸氣，可能是平時太有禮貌、客氣，因此不斷鼓勵他在場上要兇一點，侵略性高一些。
近幾年彰師大跆拳道隊成為國內首屈一指的強權，本屆世大運選拔賽斬獲5金、6銀、6銅。蘇泰源認為，除了教練團和選手的努力外，贊助商極速超跑成為最強後盾，很感謝董事長周哲男的信任與支持。
蘇泰源說，極速超跑今年度贊助黃鈺仁，讓他能兼顧教練和選手的身分，同時還聘請一名隨隊防護員，讓選手能得到最完善的照顧，像是本次選拔賽在女子49公斤級奪金的施云偵，她因傷勢休養了超過半年，但因為有防護員協助治療與復健，才能在最短的時間內重返巔峰。
同時極速超跑也與彰師大進行建教合作，未來選手能到企業實習，畢業後也多一個就業選擇。