放假追韓劇不過癮？木棉花1月新番曝光　16部動畫看到爽

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《怕痛的我，把防禦力點滿就對了》第2季 熱衷於VRMMO虛擬實境多人線上遊戲的女主角梅普露在與好友莎莉共同創立「大楓樹」公會後，集結了各路可靠的夥伴們使公會的向心力和戰鬥力都更加強大，然而遊戲中的新階層即將開啟，面臨新的挑戰和新的隊友們，這次梅普露又會有什麼驚人之舉呢？
《魔王學院的不適任者～史上最強的魔王始祖，轉生就讀子孫們的學校～》第2季 在阻止了魔族與人類的戰爭後，出現在阿諾斯面前的是打算毀滅暴虐魔王的新「神之子」！面對各種不講道理的情況也能一派輕鬆的「不適任者」將面臨全新的挑戰，究竟阿諾斯會如何應對呢？
《虛構推理》第2季 擔當「怪異」們智慧之神的人類少女岩永琴子，以及琴子一見鍾情的對象，亦是連「怪異」們都避之唯恐不及的男人櫻川九郎；身世非凡的兩個人聯手挑戰不可思議、異想天開以「虛構」面對「怪異」們所引起的各種脫離常理的神秘事件！兩人即將面臨的結局是什麼？在彼此「戀情」上的進度又是如何？不容錯過的第2季將隆重登場！
《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼IV 深章 厄災編》 接續與地下城的特殊怪物札格納特(災厄)戰鬥的過程中，貝爾和琉消失於奈洛之中。他們抵達的是所有冒險者恐懼的深淵「深層」。兩人滿身瘡痍、孤立無援還要面對緊追而來的災厄威脅；另一方面，出現在失去貝爾的隊伍眼前的是雙頭巨龍安菲斯比納，破壞的化身吐出的凶惡火焰將一切吞噬！在失去希望以及光明的迷宮中，冒險者們最終將殞命於此，還是另有一線生機？
轉生開啟新技能：種菜煮菜樣樣通 還要當魔法師及見習騎士？
《異世界悠閒農家》 過著與病魔奮鬥的孤獨生活，最終因病過世的男主角街尾火樂，他在獲得神明大人賦予的第二人生後，決心展開期望已久的務農生活！但神明大人卻將他傳送到充滿魔物的深山野嶺之中？！能依靠的只有在前世習得的知識以及神明大人賜與的「萬能農具」之力，在多方嘗試開墾農田的過程中，火樂的身邊逐漸聚集了吸血鬼、高等精靈、天使，甚至龍族，進而展開悠閒恬靜又熱鬧、開心忙碌卻和樂，充滿歡笑的異世界農家生活！
《擁有超常技能的異世界流浪美食家》 向田剛志(穆寇達)是個平凡的上班族，某天突然被召喚到異世界。他成為異世界的居民後，固有技能是乍看之下很窮酸的「網路超市」，但利用這個技能取得的現代食品卻在異世界發揮超常效果！而被男主角廚藝擄獲「胃口」的從魔們又能藉此發揮什麼樣的能力呢？由知名動畫製作團隊MAPPA獨立打造的異世界美食動畫將帶來一場色香味俱全的視覺饗宴。
《轉生公主與天才千金的魔法革命》 轉生至魔法理所當然存在的世界，嚮往能夠成為魔法師的艾妮絲菲亞，她的夢想是用魔法翱翔於天際，然而她卻不知為何無法使用魔法？！直到有一天她使用自製的魔女掃帚飛進了貴族學院的晚宴之中，然而在晚宴上艾妮絲菲亞遇見被弟弟亞爾加德王子當眾取消婚約、被眾人譽為魔法天才的完美公爵千金尤菲莉亞，兩人究竟會擦出什麼樣的火花呢？！
《英雄王，為了窮盡武道而轉生～而後成為世界最強見習騎士～》 獲得女神的加護成為「神騎士」並打造巨大王國的英雄王英格利斯，在年老彌留之際強烈地祈求在下一個人生希望能為自己而活，並將武藝鍛鍊到極致！女神答應了他的願望，讓他轉生至遙遠的未來，但轉生後的身分卻是騎士名門的「女兒」？甚至被烙下了沒有騎士資格的烙印！即使如此她仍以青梅竹馬拉菲妮亞的隨從騎士身分持續修練中。
硬核刺激劇情挑戰一月霸權？新作必看黑馬潛力股集結！
《間諜教室》 世界最強的間諜克勞斯，其任務成功率為百分之百，技術超凡但性格古怪。他成立了專門執行死亡率超過九成的「不可能任務」組織「燈火」。但他挑選出來的成員卻是毫無實務經驗的七名少女？！訓練她們成為頂尖間諜並在為期一個月的課程中達成任務，到底這群少女們能靠著爾虞我詐來完成使命嗎？榮獲得日本第三十二屆Fantasia的「大獎」作品，眾所矚目的動畫化終於登場！
《物之古物奇譚》 藉由附著在古老器物上而獲得身體的「付喪神們」，以及家人被付喪神殺害而對祂們恨之入骨的男主角岐兵馬，加上幼時被付喪神所救並將其撫養長大，把付喪神視為家人的女主角長月牡丹；三方的關係將隨著劇情發展逐漸出現質變，以人類和付喪神的情感糾葛為主題的奇幻動畫即將開演！
《不相信人類的冒險者們好像要去拯救世界》 被趕出冒險者隊伍「武藝百般」，又被女友欺騙的落魄輕戰士尼克來到了一間酒館，他想把一切煩心事都拋到九霄雲外似地猛灌酒卻發現其他人有著和他一樣的想法「人類什麼的能信個屁啊！」本該是只屬於自己的這股情緒得到了認同，在不相信人類的冒險者們各自懷著創傷組成隊伍後，屬於他們的正宗冒險即將開幕！
木棉花提及，除了上述多部強檔好片，還有以校園競技-女子柔道為主題的《再得一勝！》以及跨越種族立場譜出動人戀曲的《銀砂糖師與黑妖精～sugar apple fairy tale～》。當然少不了每季都有的偶像動畫《Love Live！虹咲學園學園偶像同好會 短篇動畫》以及《UniteUp! 眾星齊聚》；而想重溫被笨蛋和變態們盤踞的熱鬧新橫濱景象，就別錯過最新的《吸血鬼馬上死》第2季！木棉花帶給大家最熱、最夯的1月新番陣容，希望能陪伴粉絲們渡過這個寒冷的冬季。