【車勢星聞】Jolin蔡依林演唱會六款「限定口罩」只送不賣

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Jolin蔡依林台北最終場限定Ugly Beauty這六款與中衛聯名、依照演唱會六大章節「孤兒」、「漠視的慾望」、「破碎的心」、「純真」、「脆弱」、「內在英雄」主題概念延伸設計出的絕美口罩都別具特色，更暗藏演唱會各自章節中曾經出現過的「符號」；其中包括開場VCR中出現的鑰匙孔、有著「大藝術家」氣質菱形方格、超辣「血紅妖后」造型胸前的兩個叉叉、在抒情歌橋段VCR出現過的玫瑰花與蛇交纏圖案、代表純真的粉紅芭比色蝴蝶結，還有最終場專屬設計、象徵為自己內在英雄加冕的皇冠圖騰，每款不僅極具象徵性及紀念價值，更內含怪美的精神且獨具時尚感，屆時六款口罩將分別在六場演唱會上分送給歌迷，總共六萬六千個只送不賣，讓入場的歌迷都能戴上「怪美的」時尚口罩美美的入場，可說是Jolin送給歌迷最好的新年禮物！ 除了祭出六款限定款口罩驚喜讓每位入場歌迷都能化身「怪美的」口罩精靈在演唱會上開心同樂，身為斧頭幫幫主的Jolin在八度攻蛋前夕更與這次贊助商Toyota攜手合作發起「斧頭幫造型比賽」，號召Ugly Beauty們一同在演唱會上較勁「怪美的」時尚指數，一起比美秀出最佳造型！ Jolin將親自擔任評審在每場演唱會現場當著萬人選出當日最佳造型，幸運優勝者能跟Jolin近距離互動聊天，一起在最終場留下難忘的Ugly Beauty旅程回憶！歌迷只要於演唱會期間前往Toyota攤位，按讚Toyota FB並上傳美照，即可獲得蔡依林演唱會限量海報並參加「斧頭幫造型大賽」，除了Jolin會每天選出當日最佳造型在演唱會現場公布外，更將選出六天的總冠軍，Toyota再加碼贈送蔡依林演唱會全週邊商品！