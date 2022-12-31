跨年擠爆！萊爾富拆門迎客　全家開14台收銀、店外賣咖啡

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企業公關部部長鄭為嘉表示：「今年的跨年隨著疫情解封，加上三天的連續假期，參加跨年的民眾會比去年多，信義商圈門市平均增加10倍人力，預估業績可達平日8倍以上！」萊爾富鄰近台北市政府的北市信彩店，也在12月31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，更能快速消化大量湧進店內的消費者，入口處增設自助酒精消毒區，提供有需求的民眾自行使用。根據往年經驗，12月31日當天中午過後到元旦凌晨，都是跨年來客的高峰，民眾最愛買現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮、熱狗、飯糰、麵包、瓶裝水，銷售較平日激逾8倍，另外像是功能性商品，如雨具、暖暖包、蓄熱衣，甚至可達平日銷量的70倍。
🟡7-11行動購物車2.0初登場、陳列空間翻倍
台北市信義區是跨年一級戰區，根據統計往年跨年夜當天，台北捷運運量超過200萬人次，瞄準信義區跨年百萬人潮，7-ELEVEN信義商圈門市出動8個店外販售攤位、當天備貨超過5倍。此外，全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」，也選在跨年夜當天首度於信義商圈亮相，車廂外型集結OPEN!家族七大角色，內裝陳列空間也比上一代購物車增加2.5倍，可販售超過百款商品，宛如行動式的小型門市勢必引發一波社群打卡潮。
◾OPEN!行動購物車：近7-ELEVEN市捷門市旁(台北市信義區忠孝東路五段6號)
◾OPEN!行動購物車2.0：近7-ELEVEN仁信門市前(台北市信義區松仁路130號)
🟡全家狂開14台收銀機、店外增設咖啡機
全台各縣市約有20場跨年晚會活動，全家數百家跨年商圈門市全面迎戰。其中位於信義區松壽路核心戰區的建鑫店，門市增設至14台收銀機、動員超過5倍人力，看好跨年夜咖啡銷量都翻倍成長，今年建鑫店外特別增設4台咖啡機，全力搶攻消費者熱飲需求，業績可望翻倍成長。
🟡OKmart行動超商打造福袋專區、百元刮鑽石
OK超商指出，每年信義商圈門市跨年人潮是平日3至5倍，以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞的業績表現最佳，可暴增4倍以上，因此今年OKmove行動超商再度前往門市駐點，並特別開設「新春福袋專區」，100元福袋內含6項食品飲料，組合價值超過百元，另含刮刮卡1張，最大獎是鑽石項鍊。如果近期買不到超搶手的高CP值福袋，賞煙火之際不妨繞過去搶買。