愛貓生病「寵牠不手軟」想吃全都買！飼主：怕是最後一次
2022年過去了，日本推特正流行著這個話題「#今年我做過最奢侈的事情」，一名飼主便加入行列，說明因為自己心愛的老貓「Bee（ビー）」生病，為醫治花了很多錢，但他並不心疼錢包，心裡想著「我會盡我所能，因為這可能是最後一次見面」，並購入大量罐頭食品，想讓牠在最後一程過的舒心、快樂。
編輯中心/綜合報導
飼主提到，2022年做過最奢侈的事情是「寵貓」。Bee的腎臟從小就不好，在2022年6月下旬轉為嚴重腎炎，當時立刻就送去獸醫院，原本以為住院會帶來幫助，可即便吊了一個星期的點滴，數值卻沒有一點改善，並確診為慢性腎炎。自此，Bee開始拒絕各種藥劑、水分及被推薦用於治療的AIM食物，狀況變得越來越糟，僅能靠著輸液過活。
Bee在這期間小便失禁、無法排便，，虛弱地令人心疼，獸醫師說這可能是「結束的跡象」。然而，有一天Bee突然開始便便，經過幾次強行灌食，牠突然也願意主動去吃罐罐，接著更能吃小貓用的袋裝貓糧，是一個很大的進步！飼主見此欣喜，開始買入各種食物讓牠嘗試，在經過多番努力，Bee在幾個月的時間內重新成為一隻不須任何飲食控制的健康貪吃貓！
據飼主的說法「也許Bee罹患的不是慢性腎炎，而是急性腎炎，那周會這麼虛弱只是因為點滴起效慢而已！」，Bee失而復得的胃口與精力，是飼主用愛及堅定不移的努力所促成，望Bee未來能繼續保持好食慾，吃飽飽，「呷百二（活到一百二十歲）」。（編輯：李惠婷）