跨年最悲傷！三商巧福宣布1/6漲價 還有「這5家」全漲
2022年最後一天傳來悲傷消息，全台最大牛肉麵連鎖店三商巧福，不敵原物料持續上漲，在店內悄悄公告漲價消息，將於2023年1月6日起，調漲部份商品售價，消息曝光後隨即引起熱議，還有人表示要怒吃酸菜回本抗漲。然而不只三商巧福，在2022年最後兩個月，鼎泰豐、麥當勞、全家、肯德基、漢堡王也都宣布漲價。
記者黃韻文/綜合報導
三商巧福成立於1983年，創立至今近40年，目前在台灣約有155家據點，並進軍日本市場開分店，對台灣民眾來說，素有「最便宜牛肉麵」美名。不過批踢踢有網友爆料指出，店內悄悄放出公告，因應原物料持續上漲，部份商品自2023/1/6起調整售價，引起市場高度關注。
《NOWnews》去電詢問，業者初步回覆：「感謝消費者長期以來對三商巧福的支持與愛護。因近來原物料不斷上漲，為反應成本並維持最好的品質及服務，三商巧福自2023/01/06起，調整部分品項單價，敬請大家體恤諒解，也歡迎大家繼續蒞臨惠顧。」暫時未進一步公布調整品項及漲幅。
網友對於三商巧福調漲狠批，「現在的價錢在10年前都快能吃兩份了」、「沒通膨漲什麼價」、「這個月的會員日人數就差很多了 之前要排隊」。而年末可說是漲聲齊響，包括鼎泰豐小籠包每顆漲至25元；麥當勞套餐全面加10元、大薯單點貴7元；全家茶葉蛋漲價至13元、漲幅直逼30%；肯德基也跟進漲價，其中蛋塔漲至45元、漲幅最高達15%；而漢堡王則在昨（30）日公告，2023年1月4日起調整部分餐點價格，整體平均漲幅約5.8%。