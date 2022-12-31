跨年2區大雨特報！元旦細雨迎兔年 開工日「厭世陰雨」
今晚就是跨年夜，但北部地區民眾早上一起床是否感覺相當「厭世」？受東北季風影響，今（31）日北部、東北部地區又濕又冷，不時還會有局部大雨，尤其跨年夜「天公不作美」，水氣旺盛造成雲霧厚重，台北101大樓煙火秀恐「看攏嘸」！稍早中央氣象局也針對基隆北海岸、宜蘭縣發布大雨特報。中南部地區的朋友就較幸運一些，竹苗、台中及嘉義以南地區都可見到太陽露臉。氣象達人、天起風險管理公司總經理彭啟明也預告，下週二（1/3）開工日東北季風預估會再次增強，北部、東半部地區民眾開工恐怕又是一個「厭世陰雨天」。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局指出，受到東北季風及南方雲系北移影響，今日桃園以北、宜蘭及花蓮地區整天將呈現陰雨狀態，台東及恆春半島也有局部雨出現，全台其他地區則雲多偶飄雨，提醒民眾外出跨年記得攜帶雨具。至於中南部地區，雖然白天期間有些陽光，不過今天下半天開始受到南方雲系北上帶來水氣增多，到元旦清晨會陸續轉為多雲或陰天，山區可能有零星短暫雨，甚至南部地區偶爾也有較厚實雲層通過帶來降雨。
東北季風挾帶水氣可能要到元旦才會稍有減弱趨勢，但迎風面的北部、東半部就觀測來看，雲量仍會偏多外加局部雨勢，這兩個地區民眾想看新年曙光機率不大。彭啟明指出，稍微慶幸的是，幸好這段時間冷空氣都偏弱，沒有明顯低溫出現，各地早晚低溫約攝氏15到18度，北部、宜蘭白天高溫攝氏18到20度，中部、花東地區高溫約攝氏20到23度，南部則是攝氏22到25度。
直至下週二開工日，北部宜蘭地區氣溫大約會落在攝氏16度上下，加上東北季風預估會再稍微增強、北移，迎風面北部、東半部仍是類似的局部陰雨天氣；中南部則會脫離南方雲系影響，回歸多雲到晴天氣。氣溫部分則尚未發現有冷空氣南下影響跡象，但也沒有大幅回暖趨勢，提醒民眾還是要務必做好保暖工作。