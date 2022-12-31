公司電腦別用LINE？她爽聊天慘被開除　IT揭「恐怖內幕」

2023新年快樂！15張絕美元旦快樂圖、新年賀詞長輩圖集合

▲迎接2023新年快樂！全台舉辦跨年活動，就算不能一起看煙火，也要傳長輩圖問候，圖為新北跨河煙火。（圖／新北觀旅局提供）
▲迎接2023新年快樂！全台舉辦跨年活動，就算不能一起看煙火，也要傳長輩圖問候，圖為新北跨河煙火。（圖／新北觀旅局提供）

生活消費中心/綜合報導

2022最後一天進入倒計時！2023跨年在即，過節氣氛濃厚，《NOWnews》預先祝賀迎接2023新年快樂、Happy New Year！而最有人情味的台灣人，一早就迫不及待搜尋相關賀卡，「元旦快樂圖、新年快樂長輩圖」紛紛登上熱搜，幫民眾省時，此篇集結15張絕美新年賀詞早安圖，趕緊存到相簿回覆親友問候。

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《中華花藝 習花誌》選用學員課的作品，做成早安問侯貼圖，開放民眾免費使用。如果想走質感絕美路線，「Formosa!貼圖酷」開放2023新年圖片免費下載。喜歡自己製圖增添誠意的話，則可使用《早安問候貼圖》App，不但能使用自己的相片，還能自訂文字內容。最方便的方法，也可下載不用錢的免費LINE貼圖，用內建祝賀圖案回覆新年問候。

📌LINE免費貼圖10組！「新年圖案」問安必備（點此下載）

▲跨年必備！全新10組LINE免費貼圖，集結跨年圖案、新年圖案，多達3組無條件一鍵下載、還能免費轉送朋友。（圖／取自LINE）
▲跨年必備！全新10組LINE免費貼圖，集結跨年圖案、新年圖案，多達3組無條件一鍵下載、還能免費轉送朋友。（圖／取自LINE）
■2023新年快樂祝賀圖、元旦早安圖

▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
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▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自Formosa!貼圖酷）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自photoAC）
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▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自photoAC）
▲2023新年快樂問安圖。（圖／取自photoAC）
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▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
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▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
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▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
▲新年快樂問候圖。（圖／取自「中華花藝 習花誌」）
 

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