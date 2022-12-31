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楊繡惠「說真話」疑暗指白冰冰！釣出女星嗆：手上有證據

▲楊繡惠（左圖）與白冰冰疑似鬧翻，也釣出女星江泳錡爆「手上有證據」。（圖／翻攝自楊繡惠臉書、NOWnews資料照）
▲楊繡惠（左圖）與白冰冰疑似鬧翻，也釣出女星江泳錡爆「手上有證據」。（圖／翻攝自楊繡惠臉書、NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

資深藝人白冰冰主持的綜藝節目《我愛冰冰Show》日前被著作權團體追討版權費6000萬元，爆出面臨收攤危機，事後傳出疑似是「幕後操盤手」的女星楊繡惠也被踢出固定班底。對此，她當時怒嗆：「我不想上的節目，錢再多我也不想上，尤其是有一個人的節目絕不上」、「如果有一天能說真話會很痛快」，對此，也釣出女星江泳錡回應：「妳我手上還有一些證據。我們2個要把手機保護好。」暗指此事似乎還有內幕。

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楊繡惠遭爆被除名，不再是《我愛冰冰Show》固定班底後，她當時在臉書發文：「現在的我只想給我爸媽有生之年急境（極盡）的享受，我要上的節目我就（上），不想上的錢再多我也不想上，尤其是有一個人的節目決（絕）不上。」此話一出，也被網友解讀成和白冰冰決裂。

▲楊繡惠被新版《我愛冰冰Show》除名。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）
▲楊繡惠被新版《我愛冰冰Show》除名。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）
根據《三立新聞網》報導，當時白冰冰受訪時也回應：「不用對號入座。」強調自己和楊繡惠本來就沒事，「過了就過了，小事一樁，跟她也沒有心結」。豈料隔日楊繡惠又在臉書發文：「如果有一天可以說出真話，包括他的子弟兵說的話一並（併）說出會好痛快。」使網友再度聯想是否講的就是白冰冰。

▲白冰冰節目《我愛冰冰Show》傳收攤。（圖／中視提供）
▲白冰冰節目《我愛冰冰Show》傳收攤。（圖／中視提供）
貼文一出，女星江泳錡也在底下回應：「哇哇，那會非常精彩！知恩不報一定不會是繡惠姐，妳我手上還有一些證據，我們2個要把手機保護好。相信妳會發這文章，已經忍耐很久，請討厭繡惠姐的人不要進來看！這是她的版，想寫什麼是她的事。」掀起熱議。（編輯：郭佩蓉）

▲女星江泳錡回應楊繡惠貼文。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）
▲女星江泳錡回應楊繡惠貼文。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

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